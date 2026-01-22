ua en ru
Завадюк влаштувався на Sweet. tv та оголосив про повернення легендарного проєкту

Четвер 22 січня 2026 20:14
Завадюк влаштувався на Sweet. tv та оголосив про повернення легендарного проєкту Завадюк після звільнення з "плюсів" повертає популярне шоу (фото: instagram.com/zavaduk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український продюсер Володимир Завадюк, який раніше працював над шоу "Танці з зірками", приєднався до команди платформи Sweet. tv. Він займатиметься виробництвом форматних шоу і вже заінтригував поверненням легендарного проєкту "Фабрика зірок".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Завадюк сам розповів під час заходу платформи.

Що сказав Завадюк про "Фабрику зірок"

За словами продюсера, ідея відродити шоу виникла після обговорень з командою.

"Цього проєкту не було понад 15 років. Друзі, понад 15 років! І він повернеться на українське телебачення", - поділився Володимир.

Він також пояснив, чому вважає музичний проєкт актуальним в теперішній час.

"Цей проєкт не просто дає платформу, щоб талановиті люди могли звучати - він разом із продюсерами створює нові імена, нових зірок. Ми бачимо, наскільки це необхідно зараз для нашої країни й для шоу-бізнесу: знову мати платформу, де люди можуть звучати в Україні, бути тут, не виїжджати за кордон, а діяти, співати й творити саме тут", - сказав продюсер.

Завадюк зазначив, що разом із командою Sweet. tv вони зроблять проєкт неймовірним і незабаром оголосять кастинги.

"Уже зовсім скоро оголосимо кастинги, тож дуже сподіваюся, що ви обов’язково до нас завітаєте. Навіть якщо не співаєте, все одно приходьте", - резюмував він.

Завадюк влаштувався на Sweet. tv та оголосив про повернення легендарного проєктуЗавадюк та Sweet. tv повертають "Фабрику зірок" (фото: instagram.com/zavaduk)

Що відомо про звільнення Завадюка з "плюсів"

Про зміни в кар'єрі продюсер повідомив наприкінці 2025 року. Тоді він оголосив, що залишив посаду керівника продакшн-компанії Big Brave Events на 1+1 media, де пропрацював понад 12 років.

У своєму повідомленні він підкреслив, що цей період став важливим етапом особистого та професійного становлення, а співпраця з унікальними людьми суттєво вплинула на його кар'єру.

Тоді ж він натякнув на нову місію, деталі якої обіцяв розкрити згодом.

Нагадаємо, серед проєктів, якими опікувався Завадюк, - "Голос країни", "Голос. Діти", "Танці з зірками", "Маскарад", "Lip Sync Battle", "Пісня мого життя", "Україна неймовірних людей", "Різдво. Ти не один", "Клуб 1%" та інші.

