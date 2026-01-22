Завадюк устроился на Sweet. tv и объявил о возвращении легендарного проекта
Украинский продюсер Владимир Завадюк, который ранее работал над шоу "Танці з зірками", присоединился к команде платформы Sweet. tv. Он будет заниматься производством форматных шоу и уже заинтриговал возвращением легендарного проекта "Фабрика звезд".
Как сообщает РБК-Украина, об этом Завадюк сам рассказал во время мероприятия платформы.
Что сказал Завадюк о "Фабрике звезд"
По словам продюсера, идея возродить шоу возникла после обсуждений с командой.
"Этого проекта не было более 15 лет. Друзья, более 15 лет! И он вернется на украинское телевидение", - поделился Владимир.
Он также объяснил, почему считает музыкальный проект актуальным в настоящее время.
"Этот проект не просто дает платформу, чтобы талантливые люди могли звучать - он вместе с продюсерами создает новые имена, новых звезд. Мы видим, насколько это необходимо сейчас для нашей страны и для шоу-бизнеса: снова иметь платформу, где люди могут звучать в Украине, быть здесь, не выезжать за границу, а действовать, петь и творить именно здесь", - сказал продюсер.
Завадюк отметил, что вместе с командой Sweet. tv они сделают проект невероятным и вскоре объявят кастинги.
"Уже совсем скоро объявим кастинги, поэтому очень надеюсь, что вы обязательно к нам придете. Даже если не поете, все равно приходите", - резюмировал он.
Завадюк и Sweet. tv возвращают "Фабрику звезд" (фото: instagram.com/zavaduk)
Что известно об увольнении Завадюка из "плюсов"
Об изменениях в карьере продюсер сообщил в конце 2025 года. Тогда он объявил, что покинул должность руководителя продакшн-компании Big Brave Events на 1+1 media, где проработал более 12 лет.
В своем сообщении он подчеркнул, что этот период стал важным этапом личного и профессионального становления, а сотрудничество с уникальными людьми существенно повлияло на его карьеру.
Тогда же он намекнул на новую миссию, детали которой обещал раскрыть позже.
Напомним, среди проектов, которыми занимался Завадюк, - "Голос країни", "Голос. Діти", "Танці з зірками", "Маскарад", "Lip Sync Battle", "Пісня мого життя", "Україна неймовірних людей", "Різдво. Ти не один", "Клуб 1%" и другие.
Вас также может заинтересовать:
- Карпова рассказала о реакции руководства "Хит FM" на ее увольнение
- Когда ждать новый сезон "Танців з зірками"
- Как Завадюк ответил на критику Илоны Гвоздевой.