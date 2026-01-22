ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Завадюк устроился на Sweet. tv и объявил о возвращении легендарного проекта

Четверг 22 января 2026 20:14
UA EN RU
Завадюк устроился на Sweet. tv и объявил о возвращении легендарного проекта Завадюк после увольнения из "плюсов" возвращает популярное шоу (фото: instagram.com/zavaduk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский продюсер Владимир Завадюк, который ранее работал над шоу "Танці з зірками", присоединился к команде платформы Sweet. tv. Он будет заниматься производством форматных шоу и уже заинтриговал возвращением легендарного проекта "Фабрика звезд".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Завадюк сам рассказал во время мероприятия платформы.

Что сказал Завадюк о "Фабрике звезд"

По словам продюсера, идея возродить шоу возникла после обсуждений с командой.

"Этого проекта не было более 15 лет. Друзья, более 15 лет! И он вернется на украинское телевидение", - поделился Владимир.

Он также объяснил, почему считает музыкальный проект актуальным в настоящее время.

"Этот проект не просто дает платформу, чтобы талантливые люди могли звучать - он вместе с продюсерами создает новые имена, новых звезд. Мы видим, насколько это необходимо сейчас для нашей страны и для шоу-бизнеса: снова иметь платформу, где люди могут звучать в Украине, быть здесь, не выезжать за границу, а действовать, петь и творить именно здесь", - сказал продюсер.

Завадюк отметил, что вместе с командой Sweet. tv они сделают проект невероятным и вскоре объявят кастинги.

"Уже совсем скоро объявим кастинги, поэтому очень надеюсь, что вы обязательно к нам придете. Даже если не поете, все равно приходите", - резюмировал он.

Завадюк устроился на Sweet. tv и объявил о возвращении легендарного проектаЗавадюк и Sweet. tv возвращают "Фабрику звезд" (фото: instagram.com/zavaduk)

Что известно об увольнении Завадюка из "плюсов"

Об изменениях в карьере продюсер сообщил в конце 2025 года. Тогда он объявил, что покинул должность руководителя продакшн-компании Big Brave Events на 1+1 media, где проработал более 12 лет.

В своем сообщении он подчеркнул, что этот период стал важным этапом личного и профессионального становления, а сотрудничество с уникальными людьми существенно повлияло на его карьеру.

Тогда же он намекнул на новую миссию, детали которой обещал раскрыть позже.

Напомним, среди проектов, которыми занимался Завадюк, - "Голос країни", "Голос. Діти", "Танці з зірками", "Маскарад", "Lip Sync Battle", "Пісня мого життя", "Україна неймовірних людей", "Різдво. Ти не один", "Клуб 1%" и другие.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов