Завадюк устроился на Sweet. tv и объявил о возвращении легендарного проекта

Украинский продюсер Владимир Завадюк, который ранее работал над шоу "Танці з зірками", присоединился к команде платформы Sweet. tv. Он будет заниматься производством форматных шоу и уже заинтриговал возвращением легендарного проекта "Фабрика звезд".

Как сообщает РБК-Украина , об этом Завадюк сам рассказал во время мероприятия платформы.

Что сказал Завадюк о "Фабрике звезд"

По словам продюсера, идея возродить шоу возникла после обсуждений с командой.

"Этого проекта не было более 15 лет. Друзья, более 15 лет! И он вернется на украинское телевидение", - поделился Владимир.

Он также объяснил, почему считает музыкальный проект актуальным в настоящее время.

"Этот проект не просто дает платформу, чтобы талантливые люди могли звучать - он вместе с продюсерами создает новые имена, новых звезд. Мы видим, насколько это необходимо сейчас для нашей страны и для шоу-бизнеса: снова иметь платформу, где люди могут звучать в Украине, быть здесь, не выезжать за границу, а действовать, петь и творить именно здесь", - сказал продюсер.

Завадюк отметил, что вместе с командой Sweet. tv они сделают проект невероятным и вскоре объявят кастинги.

"Уже совсем скоро объявим кастинги, поэтому очень надеюсь, что вы обязательно к нам придете. Даже если не поете, все равно приходите", - резюмировал он.

Завадюк и Sweet. tv возвращают "Фабрику звезд" (фото: instagram.com/zavaduk)

Что известно об увольнении Завадюка из "плюсов"

Об изменениях в карьере продюсер сообщил в конце 2025 года. Тогда он объявил, что покинул должность руководителя продакшн-компании Big Brave Events на 1+1 media, где проработал более 12 лет.

В своем сообщении он подчеркнул, что этот период стал важным этапом личного и профессионального становления, а сотрудничество с уникальными людьми существенно повлияло на его карьеру.

Тогда же он намекнул на новую миссию, детали которой обещал раскрыть позже.

Напомним, среди проектов, которыми занимался Завадюк, - "Голос країни", "Голос. Діти", "Танці з зірками", "Маскарад", "Lip Sync Battle", "Пісня мого життя", "Україна неймовірних людей", "Різдво. Ти не один", "Клуб 1%" и другие.