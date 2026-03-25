"Заливки в горло потрібні". Білик неочікувано втрутилася у скандал Павліка з Палацом "Україна"

Що сказала Білик про скандал з Палацом "Україна"

За словами співачки, підготовка великих шоу потребує злагодженої роботи. Вона поділилася власним досвідом під час організації ювілейного концерту під управління продюсера та художнього керівника закладу Сергія Пермана.

"Абсолютно усі працювали бездоганно, відповідально і з віддачею, завдяки чому ми зібрали аншлаги. Так, творчість - це емоції. Іноді гучні, іноді різкі. Але вони виникають тільки тоді, коли кожен щиро переживає за результат", - зазначила вона.

Вона наголосила, що не може оцінити деталі конфлікту, адже не була присутньою при розмовах між Павліком, Репяховою та Перманом.

"Але як артист можу сказати одне: коли людина відповідає за шоу, вона розуміє всі процеси найкраще і робить те, що необхідно, аби концерт почався і завершився гідно й тріумфально", - поділилася Білик.

Співачка пояснила, чому певні процедури під час виступів, зокрема "заливки в горло" є необхідними для збереження голосу. Саме небажання колоти артисту адреналін під час антракту стало однією з причин конфлікту на концерті Павліка.

"Щільний графік не завжди дає можливість відпочити, саме тому такі процедури, як заливки в горло, потрібні для підтримки голосових зв’язок і є необхідністю. Вони не шкодять артисту, а навпаки рятують голос у важких умовах", - зазначила співака.

Білик назвала це "звичайною медичною практикою", яку фоніатори застосовують для артистів, аби зняти набряк чи напруження в голосових зв'язках. Вона натякнула, що дружина Павліка мала б про це не знати.

"Для багатьох артистів це звичайна частина професії, коли потрібно берегти голос і бути готовим вийти до глядача. І, чесно кажучи, іноді навіть виникає питання - невже концертний директор цього не знає?" - зазначила вона.

Про Пермана та злиті відео

Білик не оминула й тему оприлюднених записів щодо поведінки худкерівника Палацу "Україна". Раніше дружина Павліка оприлюднила відео, на яких він різко висловлюється у її бік. На одному з таких записів називає її "непрофесійною жінкою" та погрожує вивести з будівлі.

"Якщо всі почнуть записувати один одного на диктофон і викладати в соцмережі, то можна буде сміливо кожного у цьому світі розп’яти на Голгофі. Я щиро бажаю нашому шоу-бізнесу більше толерантності та взаєморозуміння. Як сказано в Біблії, інколи найкращий шлях - це вміти пробачати одне одного", - заявила артистка.

Вона також висловила вдячність Сергію, який раніше потурбувався про її здоров'я.

"За два тижні до минулорічних концертів я тяжко перехворіла двосторонньою пневмонією. Сатурація падала, я не могла дихати, лежала у стаціонарі. І саме Перман домовився з лікарями, які боролися за моє відновлення", - розповіла Білик.

"Він привозив мені їжу, фрукти, підтримував кожного дня. У той момент він став мені найближчою людиною, замість моїх батьків, котрих вже немає поруч. І за це я буду вдячна йому завжди", - додала вона.

В коментарях Перман та Палац "Україна" висловили артистці подяку за підтримку.

Що казали Павлік та Репяхова про скандал

За словами артиста, під час виступу були створені неприйнятні умови для роботи. Концерт раптово зупинили без об’єктивних підстав.

"Я почувався добре, перебував у робочій формі, співав впевнено і не мав жодного фізичного дискомфорту, який міг би бути причиною для зупинки виступу", - сказав він.

Потім комунікація перетворилася на "публічне приниження, психологічний тиск та неприпустимі висловлювання", зокрема у бік дружини.

"Фрази на кшталт "твоє місце вдома" є проявом дискримінації та не мають нічого спільного з повагою ні до людини, ні до професії. Я повністю підтримую свою дружину в її позиції не мовчати про подібні речі", - пояснив співак.

Зі свого боку Катерина пояснювала, що організатори зупинили концерт начебто через "жахливий спів", хотіли вколоти йому адреналін, на що вона не погодилася.

Пізніше вона оприлюднила записи з гнівними висловлюваннями Пермана. Сам він не став виправдовуватися, а назвав Павліків "професійними провокаторами" та закликав з ними не підтримувати зв'язок.