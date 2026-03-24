Скандал на концерті Віктора Павліка: що кажуть Зібров, Суханов та інші зірки

Публічна суперечка навколо ювілейного концерту Віктора Павліка в Палаці "Україна" викликала хвилю обговорень в мережі. Не стали мовчати й українські зірки, які розділилися в думках щодо інциденту.

РБК-Україна розповідає, що відомо про скандал та як реагують зірки.

Що відомо про скандал в Палаці "Україна"

Перепалка стала публічною після того, як дружина та концертна директорка артиста Катерина Репяхова заявила про психологічний тиск та приниження під час виступу 21 березня.

За її словами, концерт незаплановано зупинили начебто через те, що в Павліка проблеми з голосом.

Організатори хотіли вколоти артисту адреналін, з чим Катерина не погодилася. Сам співак запевнив, що "перебував у робочій формі та співав впевнено".

Згодом Репяхова оприлюднила відео, на яких можна почути грубі висловлювання художнього керівника закладу Сергія Пермана. На одному з таких він російською мовою називає дружину співака "непрофесійною жінкою", пропонує їй "виконувати обов'язки вдома" та погрожує вивести із будівлі.

На тлі оприлюднених відео Перман назвав подружжя "професійними провокаторами" та закликав уникати контактів з ними.

Що кажуть зірки про скандал з Павліком та Палацом "Україна"

Павло Зібров, який не стримав сліз під час концерту друга, підтримав родину та висловив розуміння щодо небажання колоти адреналін.

"Як вокаліст я не почув нічого, що могло б збентежити чи стати причиною для антракту. Так, перші дві пісні - це завжди налаштування, але далі все йшло як по маслу. Тому для мене ситуація з антрактом також була несподіваною", - зазначив Зібров.

"Я прекрасно розумію застереження твоєї команди і дружини щодо уколу. У твоєму випадку здоров’я - це беззаперечний пріоритет, і тут не може бути компромісів. А якщо говорити не лише про концерт, який був дійсно шикарним, а про людські речі - то жодна людина не має права дозволяти собі такий тон і такі слова", - додав він.

Музикант Євген Хмара різко розкритикував поведінку Пермана.

"Спілкуватись так з жінкою… Офіційний представник державної установи…російською мовою? Мені цікаво почути позицію влади. Це ганьба", - написав він.

А от Олексій Суханов іншої думки. У коментарі під дописом Пермана він висловив йому підтримку.

"Навіть легенді варто зберігати критичне мислення попри кохання і шлюбні статуси! Цей скандал - лише про того, хто його ініціював! Сергію, тримайтеся! Сил!" - написав він.

Заступилася за організаторів і Анна Завальська, яка знає ситуацію "зі слів людей, які створювали концерт". Вона спробувала викласти іншу версію подій.

"За кулісами після конфлікту поведінка дружини народного артиста виглядала не як "боротьба за гідність", а як усвідомлена провокація. З її боку в процесі підготовки було системне загострення стосунків з командою - емоційний тиск, ультимативний тон і створення конфлікту там, де всі працювали на високий результат", - заявила Завальська.

"Хіба не очевидно: коли в критичний момент хтось не стабілізує ситуацію, а навпаки розхитує її ще більше, то це вже не самозахист. Це зовсім про інше.

Це коли власні амбіції стають важливішими за спільний результат, а конфлікт перетворюється на інструмент", - додала вона.

Не пройшла повз скандалу і журналістка Аліна Доротюк, яка звернула увагу на важливий та показовий фактор у поведінці художнього керівника Палацу "Україна".

"Ми бачимо абсолютно непрофесійне поводження керівника великої державної установи у центрі столиці країни, яка бореться за право зайняти своє почесне місце у цивілізованому суспільстві і за мову зокрема. Замість очікуваних вибачень, чергові обвинувачення у звичній манері з переходом на особистості. Де вже Народного артиста України називають "ганчіркою для підлоги", - звернула увагу вона.