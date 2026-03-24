"Не зв'язуйтесь з ними". Керівник Палацу "Україна" різко висловився про Павліка та його дружину

15:48 24.03.2026 Вт
2 хв
Після скандалу за лаштунками організатор назвав родину артиста провокаторами
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Не зв'язуйтесь з ними". Керівник Палацу "Україна" різко висловився про Павліка та його дружину Павлік з дружиною та Сергій Перман (колаж: РБК-Україна)

Скандал за лаштунками концерту Віктора Павліка в Національному палаці мистецтв "Україна" набирає обертів. Цього разу висловився учасник подій та керівник закладу Сергій Перман.

Як повідомляє РБК-Україна, продюсер зробив жорстку заяву у Facebook.

Більше цікавого: Павлік вперше відреагував на скандал у Палаці "Україна"

Що відомо про скандал з концертом Павліка

Палац "Україна" виступив ініціатором та організатором концерту Віктора Павліка, але під час дійства менеджерка та дружина артиста зіштовхнулася з психологічним тиском і приниженням.

Сам Павлік заявив про створення неприйнятних умов для роботи. Його концерт раптово зупинили. Причиною став начебто "жахливий" спів. Артисту хотіли вколоти адреналін, з чим дружина не погодилася.

Згодом у себе в сториз Репяхова показала частину спілкування з директором закладу та оргнізатором Сергієм Перманом. На відео можна почути, як він грубо висловлюється на її адресу, зокрема під час паузи в концерті.

"Я тричі знижував ціни на квитки, аби їх продати. Ви мене довели! Ви дурна людина, лізете куди вам не треба. Ви не директор, ви нуль", - сказав він.

На іншому записі можна почути, як Сергій називає Катерину непрофесійною та прогрожує вивести її із закладу.

Що сказав Перман про родину Павліка

На тлі оприлюднених записів він назвав подружжя професійними провокаторами та закликав з ними не зв'язуватися.

"Це сім'я професійних провокаторів, благаю не зв'язуйтесь з ними! Нам потрібно запускати наступні проєкти, а вся команда без сил і бажання що-небудь робити", - зазначив Сергій.

Окремо він прокоментував позицію Віктора Франковича, який став на бік дружини та висловил її підтримку.

"Мені хочеться відповісти людині, колись хорошій людині, яка перетворилася на ганчірку для підлоги. Але у мене немає слів, закінчилися пару днів тому", - сказав він.

На думку Пермана, Павлік втратив чоловічу волю, совість та сором.

"І додам, що я ніколи не стикався з таким неможливим непрофесіоналізмом І повною відсутністю чоловічої волі, совісті та сорому. Я не можу зрозуміти, що він жертва чи чудовисько? Просто огидно", - заявив Перман.

Що сказав Перман про родину Павліка (скриншот)

Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
