"Заливки в горло нужны". Билык неожиданно вмешалась в скандал Павлика с Дворцом "Украина"

Что сказала Билык о скандале со Дворцом "Украина"

По словам певицы, подготовка больших шоу требует слаженной работы. Она поделилась собственным опытом во время организации юбилейного концерта под управление продюсера и художественного руководителя заведения Сергея Пермана.

"Абсолютно все работали безупречно, ответственно и с отдачей, благодаря чему мы собрали аншлаги. Да, творчество - это эмоции. Иногда громкие, иногда резкие. Но они возникают только тогда, когда каждый искренне переживает за результат", - отметила она.

Она подчеркнула, что не может оценить детали конфликта, ведь не присутствовала при разговорах между Павликом, Репяховой и Перманом.

"Но как артист могу сказать одно: когда человек отвечает за шоу, он понимает все процессы лучше всего и делает то, что необходимо, чтобы концерт начался и завершился достойно и триумфально", - поделилась Билык.

Билык о скандале Павлика с Дворцом "Украина" (скриншот)

Певица объяснила, почему определенные процедуры во время выступлений, в частности "заливки в горло" необходимы для сохранения голоса. Именно нежелание колоть артисту адреналин во время антракта стало одной из причин конфликта на концерте Павлика.

"Плотный график не всегда дает возможность отдохнуть, именно поэтому такие процедуры, как заливки в горло, нужны для поддержания голосовых связок и являются необходимостью. Они не вредят артисту, а наоборот спасают голос в тяжелых условиях", - отметила певица.

Билык назвала это "обычной медицинской практикой", которую фониаторы применяют для артистов, чтобы снять отек или напряжение в голосовых связках. Она намекнула, что жена Павлика должна была бы об этом не знать.

"Для многих артистов это обычная часть профессии, когда нужно беречь голос и быть готовым выйти к зрителю. И, честно говоря, иногда даже возникает вопрос - неужели концертный директор этого не знает?" - отметила она.

Билык о закулисье шоу-бизнеса (скриншот)

О Пермане и слитых видео

Билык не обошла и тему обнародованных записей относительно поведения худрука Дворца "Украина". Ранее жена Павлика обнародовала видео, на которых он резко высказывается в ее сторону. На одной из таких записей называет ее "непрофессиональной женщиной" и угрожает вывести из здания.

"Если все начнут записывать друг друга на диктофон и выкладывать в соцсети, то можно будет смело каждого в этом мире распять на Голгофе. Я искренне желаю нашему шоу-бизнесу больше толерантности и взаимопонимания. Как сказано в Библии, иногда лучший путь - это уметь прощать друг друга", - заявила артистка.

Она также выразила благодарность Сергею, который ранее позаботился о ее здоровье.

"За две недели до прошлогодних концертов я тяжело переболела двусторонней пневмонией. Сатурация падала, я не могла дышать, лежала в стационаре. И именно Перман договорился с врачами, которые боролись за мое восстановление", - рассказала Билык.

"Он привозил мне еду, фрукты, поддерживал каждый день. В тот момент он стал мне самым близким человеком, вместо моих родителей, которых уже нет рядом. И за это я буду благодарна ему всегда", - добавила она.

В комментариях Перман и Дворец "Украина" выразили артистке благодарность за поддержку.

Билык поддержала Дворец "Украина" и Пермана (скриншот)

Что говорили Павлик и Репяхова о скандале

По словам артиста, во время выступления были созданы неприемлемые условия для работы. Концерт внезапно остановили без объективных оснований.

"Я чувствовал себя хорошо, находился в рабочей форме, пел уверенно и не имел никакого физического дискомфорта, который мог бы быть причиной для остановки выступления", - сказал он.

Затем коммуникация превратилась в "публичное унижение, психологическое давление и недопустимые высказывания", в частности в сторону жены.

"Фразы вроде "твое место дома" являются проявлением дискриминации и не имеют ничего общего с уважением ни к человеку, ни к профессии. Я полностью поддерживаю свою жену в ее позиции не молчать о подобных вещах", - объяснил певец.

Со своей стороны Екатерина объясняла, что организаторы остановили концерт якобы из-за "ужасного пения", хотели уколоть ему адреналин, на что она не согласилась.

Позже она обнародовала записи с гневными высказываниями Пермана. Сам он не стал оправдываться, а назвал Павликов "профессиональными провокаторами" и призвал с ними не поддерживать связь.