"Залишились без вікон". Будинок батьків MELOVIN постраждав після атаки дронів на Одесу
Український співак MELÓVIN повідомив, що через російську дронову атаку на Одесу в ніч проти 6 квітня постраждав будинок його батьків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал знаменитості.
За словами виконавця, внаслідок удару будинок його рідних залишився без вікон, однак його рідні не постраждали.
"Одеса… моє співчуття сімʼям загиблих. Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю", - повідомив MELÓVIN.
Що відомо про обстріл Одеси
У ніч проти 6 квітня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками.
За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинули троє людей, серед яких маленька дитина.
Серед жертв - 30-річна жінка, її донька віком 2 роки і 6 місяців, а також 53-річна жінка.
Також відомо щонайменше про 15 постраждалих. Серед них - вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка.
Люди дістали осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння.
В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що під ударом опинилися об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.
У місті пошкоджено дитсадок, магазин, територію парку відпочинку, 20-поверховий житловий комплекс, частину 6-поверхового будинку, приватні домоволодіння, адміністративні будівлі та автомобілі.
У мерії Одеси заявили, що 6 квітня в місті оголошено день жалоби за загиблими.