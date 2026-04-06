"Остались без окон". Дом родителей MELOVIN пострадал после атаки дронов на Одессу

13:33 06.04.2026 Пн
2 мин
Родные артиста, к счастью, уцелели
aimg Иванна Пашкевич
"Остались без окон". Дом родителей MELOVIN пострадал после атаки дронов на Одессу MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Украинский певец MELÓVIN сообщил, что из-за российской дроновую атаку на Одессу в ночь на 6 апреля пострадал дом его родителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал знаменитости.

Больше интересного: MELOVIN после отмены тура по Украине эмоционально обратился к противникам ЛГБТ

По словам исполнителя, в результате удара дом его родных остался без окон, однако его родные не пострадали.

"Одесса... мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон. Все живы. Всех обнимаю", - сообщил MELÓVIN.

Что известно об обстреле Одессы

В ночь на 6 апреля российская армия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками.

По данным начальника Одесской ОГА Олега Кипера, в результате атаки погибли три человека, среди которых маленький ребенок.

Среди жертв - 30-летняя женщина, ее дочь в возрасте 2 года и 6 месяцев, а также 53-летняя женщина.

Также известно по меньшей мере о 15 пострадавших. Среди них - беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.

Люди получили осколочные ранения, ожоги, травмы и отравление продуктами горения.

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что под ударом оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

В городе повреждены детсад, магазин, территория парка отдыха, 20-этажный жилой комплекс, часть 6-этажного дома, частные домовладения, административные здания и автомобили.

В мэрии Одессы заявили, что 6 апреля в городе объявлен день траура по погибшим.

Еще больше интересного:

Как MELOVIN ответил на упреки в пиаре на помолвке с военным

Экс-жених MELOVIN заявил об угрозах после их разрыва

Больше по теме:
MELOVIN Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Одесса в трауре после ночной атаки: среди жертв мама и ее 2-летняя дочь
Одесса в трауре после ночной атаки: среди жертв мама и ее 2-летняя дочь
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света