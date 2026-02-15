ua en ru
Екс-наречений MELOVIN заявив про погрози після їхнього розриву: "Далі будуть заяви"

Неділя 15 лютого 2026 15:02
Екс-наречений MELOVIN заявив про погрози після їхнього розриву: "Далі будуть заяви" Екс-наречений MELOVIN після розставання зі співаком заявив про хейт і погрози (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній наречений співака MELOVIN, військовий Петро, відреагував на хвилю хейту після їхнього розставання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram військовослужбовця.

Більше цікавого: як MELOVIN відповів на закиди у піарі на заручинах з військовим

Екс-коханому MELOVIN погрожують фани співака

Захисник заявив, що після завершення стосунків зі співаком почав отримувати агресивні повідомлення та погрози від частини фанатів артиста.

За словами Петра, ситуація вийшла за межі допустимого, тож він вирішив звернутися до підписників відкрито.

Військовий закликав припинити образи та попередив про юридичні наслідки для тих, хто переходить межу.

"Дорогі меловінатори, те, що ми розійшлися з MELOVIN, не робить поганим ні мене, ні його. Це був наш вибір. А погрожувати мені та писати, щоб я зд*х - це на вашій совість. Я попереджаю, далі будуть заяви на вас та будете відповідати за свої слова. Так само прошу не писати про MELOVIN нічого поганого. Не подобається - перегорніть. Так буде спокійно всім. І так вистачає нервів з війною. Дякую за увагу!" - написав Петро.

Екс-наречений MELOVIN заявив про погрози після їхнього розриву: &quot;Далі будуть заяви&quot;Екс-наречений MELOVIN після розставання зі співаком заявив про хейт і погрози (скріншот)

Нагадаємо, про розрив MELOVIN із нареченим-військовим стало відомо цього року у День святого Валентина.

Сам артист тоді підкреслив, що не збирається виносити особисті конфлікти на публіку та лише подякував екскоханому за "досвід".

Своєю чергою Петро раніше ділився, що у стосунках часто "жертвував собою заради кохання" і протягом років жив із відчуттям провини.

За його словами, витоки цієї моделі поведінки тягнуться ще з дитинства.

Екс-наречений MELOVIN заявив про погрози після їхнього розриву: &quot;Далі будуть заяви&quot;MELOVIN з екс-нареченим (фото: instagram.com/melovin_official)

Новини
