ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

MELOVIN після скасування туру Україною емоційно звернувся до противників ЛГБТ: "Мені соромно"

14:26 04.03.2026 Ср
3 хв
Через зрив концерту у Рівному співаку не вдалося зібрати гроші на допомогу військовим
aimg Іванна Пашкевич
MELOVIN після скасування туру Україною емоційно звернувся до противників ЛГБТ: "Мені соромно" Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

Український співак MELOVIN прокоментував ситуацію зі скасуванням своїх виступів після скандалу, який стався під час концерту в Рівному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки під час ефіру на Champion Radio у програмі "Ранок Чемпіонів".

Більше цікавого: як MELOVIN відповів на закиди у піарі на заручинах з військовим

За словами виконавця, запланований концертний тур Україною мав не лише розважальний характер - під час них планувалося збирати кошти на підтримку військових.

Зокрема, частину грошей артист хотів передати бійцям Айдар.

"Права молодь не вміє думати, не вміє мислити. І це проблема. Неважливо, якої ти орієнтації. У вас можуть бути інші уподобання або ви можете використовувати булінг або хейт на мою адресу. Для мене це не має значення. Але є різниця в тому, що коли тур підтримує батальйон Айдар і коли я не приводжу їм тепер амуніцію, теплозабезпечення чи FPV-дрони, які я міг би придбати за кошти зі зборів на концертах, бо я завжди проводжу зустріч за лаштунками", - сказав MELOVIN.

MELOVIN після скасування туру Україною емоційно звернувся до противників ЛГБТ: &quot;Мені соромно&quot;

"І з одного концерту в середньому вдається залучити десь 150 тисяч гривень. А якщо порахувати суму зборів з шести концертів, то вийде прекрасна сума. Тому я бажаю цій молоді розвитку, знати, що вони дуже серйозно начудили", - додав він.

Артист також зізнався, що йому прикро через ситуацію, адже допомогу військовим так і не вдалося передати.

"Мені дуже соромно перед Аліною, яка допомагає Айдару все своє життя, у неї загинув чоловік там… І мені соромно, що ми разом з фанами не змогли передати хлопцям цю допомогу. Мені прикро, що фани не змогли побачити наживо шоу, яке ми готували. І прикро, що люди досі живуть у скрепах. Ми ж так хочемо у Європу, але не вміємо поважати одне одного. Якщо ви мене ненавидите, ви маєте на це право. Але не треба заважати робити свою справу", - висловився виконавець.

Скандал у Рівному

17 лютого концерт MELOVIN у Рівному був зірваний групою радикально налаштованих людей, які вигукували гасла проти одностатевих шлюбів в Україні. З міркувань безпеки виступ артиста тоді довелося скасувати.

Пізніше співак у своєму Telegram-каналі заявив, що подібні ситуації траплялися з ним і раніше, і, на його думку, можуть повторитися в майбутньому.

Він також зазначив, що шкодує через те, що команда була змушена залишити шанувальників без концерту.

Водночас напередодні цього скандалу артист повідомив і про зміни в особистому житті - він оголосив про розрив із нареченим, військовим-парамедиком Петром Злотєм.

Вас може зацікавити:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
MELOVIN сканал Зірки шоу-бізнесу
Новини
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Аналітика
Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана
Роман Коткореспондент РБК-Україна Кінець "Дружби": як США та ЄС готують фінальний удар по енергетичній імперії Орбана