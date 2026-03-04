MELOVIN після скасування туру Україною емоційно звернувся до противників ЛГБТ: "Мені соромно"

Український співак MELOVIN прокоментував ситуацію зі скасуванням своїх виступів після скандалу , який стався під час концерту в Рівному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки під час ефіру на Champion Radio у програмі "Ранок Чемпіонів".

За словами виконавця, запланований концертний тур Україною мав не лише розважальний характер - під час них планувалося збирати кошти на підтримку військових.

Зокрема, частину грошей артист хотів передати бійцям Айдар.

"Права молодь не вміє думати, не вміє мислити. І це проблема. Неважливо, якої ти орієнтації. У вас можуть бути інші уподобання або ви можете використовувати булінг або хейт на мою адресу. Для мене це не має значення. Але є різниця в тому, що коли тур підтримує батальйон Айдар і коли я не приводжу їм тепер амуніцію, теплозабезпечення чи FPV-дрони, які я міг би придбати за кошти зі зборів на концертах, бо я завжди проводжу зустріч за лаштунками", - сказав MELOVIN.

"І з одного концерту в середньому вдається залучити десь 150 тисяч гривень. А якщо порахувати суму зборів з шести концертів, то вийде прекрасна сума. Тому я бажаю цій молоді розвитку, знати, що вони дуже серйозно начудили", - додав він.

Артист також зізнався, що йому прикро через ситуацію, адже допомогу військовим так і не вдалося передати.

"Мені дуже соромно перед Аліною, яка допомагає Айдару все своє життя, у неї загинув чоловік там… І мені соромно, що ми разом з фанами не змогли передати хлопцям цю допомогу. Мені прикро, що фани не змогли побачити наживо шоу, яке ми готували. І прикро, що люди досі живуть у скрепах. Ми ж так хочемо у Європу, але не вміємо поважати одне одного. Якщо ви мене ненавидите, ви маєте на це право. Але не треба заважати робити свою справу", - висловився виконавець.

Скандал у Рівному

17 лютого концерт MELOVIN у Рівному був зірваний групою радикально налаштованих людей, які вигукували гасла проти одностатевих шлюбів в Україні. З міркувань безпеки виступ артиста тоді довелося скасувати.

У Рівному гомофоби зірвали концерт MÉLOVIN. Глядачі не розгубилися. Що думаєте? pic.twitter.com/dDqNuRaK0i — Катя Косач (@KatrusaKosac) February 18, 2026

Пізніше співак у своєму Telegram-каналі заявив, що подібні ситуації траплялися з ним і раніше, і, на його думку, можуть повторитися в майбутньому.

Він також зазначив, що шкодує через те, що команда була змушена залишити шанувальників без концерту.

Водночас напередодні цього скандалу артист повідомив і про зміни в особистому житті - він оголосив про розрив із нареченим, військовим-парамедиком Петром Злотєм.