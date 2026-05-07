"Залипали одне в одному". Світлицька пояснила, чому не шкодує про розлучення

Олена Світлицька відверто пояснила, як говорила з дітьми про розлучення. Акторка зізналася, що не шкодує про рішення розійтися з чоловіком Миколою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Як Світлицька пояснила розлучення дітям

За словами акторки, доньки з самого початку бачили, що в родині виникають труднощі.

"Це така обережна тема, звісно, але вони все бачили. Це все відбувалося на їхніх очах. Марійка і Вірочка бачили, що ми з татом починаємо не розуміти одне одного. Ми намагалися не сваритися при них, але ми дуже емоційні", - розповіла вона.

Олена додала, що дітям було боляче через розрив батьків.

"Я розумію, що інколи дівчатам було й боляче. І Марійка досі там може інколи сказати: "А коли тато прийде, а хай тато залишиться. Так, може, ви вже нарешті одружитесь знову?" - поділилася вона.

Акторка наголосила, що після розриву їм вдалося зберегти теплі взаємини.

"Ми з Миколою вибудували досить хороші стосунки. Спілкуємося, підтримуємо одне одного, дружимо. Він завжди може до мене звернутися. Я теж, якщо мені погано, можу подзвонити, він приїде і підтримає мене", - зазначила вона.

Світлицька про ексчоловіка та доньок (фото: instagram.com/olena_svitlytska)​​

Чому не шкодує про розлучення

Акторка зізналася, що у стосунках вони з чоловіком занадто "залипали" одне в одному, що заважало розвитку.

"Не можна так у стосунках сказати: тільки обирати себе і все. Звісно, треба не залипати в партнера. Це 100%. Ми залипали одне в одному, тому не давали собі розвиватися", - розповіла вона.

Нині кожен із них рухається своїм шляхом, досягаючи власних успіхів.

"В Оленки - головна роль. Він - співвласник реабілітаційних центрів. Ну, все склалося", - зазначила акторка.

Вона не шкодує про рішення розлучитися. Доказом цьому стали деякі спільні миті.

"Навіть інколи, коли ми можемо більше, ніж треба, провести часу разом через дітей, ми знову починаємо сваритися. Ми такі: "Ага, ну бачиш, значить, ми все правильно зробили". Якось так", - сказала вона.