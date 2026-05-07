Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Це розбиває серце". Світлицька про жіночу дружбу та сварку з Денисенко

18:23 07.05.2026 Чт
3 хв
Акторка розкрила своє головне табу у спілкуванні з подругами та прокоментувала розмови про конфлікт з колегою
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Це розбиває серце". Світлицька про жіночу дружбу та сварку з Денисенко Олена Світлицька (колаж: РБК-Україна)
Акторка Олена Світлицька відверто заговорила про жіночу дружбу та прокоментувала стосунки з колишньою близькою подругою і кумою Наталкою Денисенко. Вона назвала своє головне табу у спілкуванні з подругами.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказала Світлицька про жіночу дружбу

Акторка назвала себе дуже відкритою та щирою особистістю. Вона легко сходиться з людьми, з якими відчуває емоційний зв’язок.

"В мене багато друзів. От зараз, наприклад, ми знімаємося з Надією Хільською. Ми з нею знайомі шість днів буквально, але вона вже моя близька подруга. Ну, тому що відчувається цей коннект, відчуваєш відразу людину, можеш ти їй довіряти чи ні", - розповіла Олена.

Вона дала зрозуміти, що у дружбі найважливішою для неї є довіра, а найбільшим табу - зрада.

"Якщо в жіночій дружбі є зрада, то навряд чи я зможу колись це пробачити", - зазначила вона.

&quot;Це розбиває серце&quot;. Світлицька про жіночу дружбу та сварку з Денисенко Олена Світлицька про жіночу дружбу (фото: РБК-Україна)

Акторка пояснила, що під зрадою має на увазі розкриття особистих таємниць і навела приклад.

"Я не уявляю, щоб я ділилася або зі мною, а я беру і розповідаю це твоєму коханому. І йому це робить боляче, і мені, і всім. Оце зрада. Я в принципі довірлива, але це те, що розбиває серце вщент просто", - сказала вона.

Олена зауважила, що вже не вірить в глибоку жіночу дружбу, як раніше. Водночас у неї є багато подруг, до яких вона може звернутися за порадою або вони до неї.

&quot;Це розбиває серце&quot;. Світлицька про жіночу дружбу та сварку з ДенисенкоСвітлицька про зраду в дружбі (фото: РБК-Україна)

Про Наталку Денисенко

Окремо Світлицька прокоментувала стосунки з колегою, з якою вони багато років були близькими подругами та кумами. Нині акторки не спілкуються, але детально говорити про причини конфлікту вона не захотіла.

"Ой, ми вже там багато про це говорили в попередніх темах. Я думаю, що ви уже все і так знаєте, все прочитали, тому мені просто більше немає що сказати", - заявила вона.


Що відомо про конфлікт Денисенко та Світлицької

Про проблеми у стосунках між подругами шанувальники заговорили ще наприкінці минулого року.

У своїх інтерв'ю Олена пояснювала, що між ними не було скандалу чи сварки. Відбулася "низка деяких дій" з боку Денисенко, після яких вона вирішила припинити спілкування.

Денисенко теж казала, що вони не підтримують стосунки. Акторка заявляла, що після "всього, що отримала", не буде спілкуватися настільки близько. Водночас вона не виключала, що з часом все може змінитися.

