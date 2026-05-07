"Залипали друг в друге". Светлицкая объяснила, почему не жалеет о разводе

Елена Светлицкая откровенно объяснила, как говорила с детьми о разводе. Актриса призналась, что не жалеет о решении разойтись с мужем Николаем.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина .

Как Светлицкая объяснила развод детям

По словам актрисы, дочери с самого начала видели, что в семье возникают трудности.

"Это такая осторожная тема, конечно, но они все видели. Это все происходило на их глазах. Маша и Верочка видели, что мы с папой начинаем не понимать друг друга. Мы старались не ссориться при них, но мы очень эмоциональны", - рассказала она.

Елена добавила, что детям было больно из-за разрыва родителей.

"Я понимаю, что иногда девочкам было и больно. И Маша до сих пор там может иногда сказать: "А когда папа придет, а пусть папа останется. Так, может, вы уже наконец женитесь снова?" - поделилась она.

Актриса отметила, что после разрыва им удалось сохранить теплые отношения.

"Мы с Николаем выстроили достаточно хорошие отношения. Общаемся, поддерживаем друг друга, дружим. Он всегда может ко мне обратиться. Я тоже, если мне плохо, могу позвонить, он приедет и поддержит меня", - отметила она.

Почему не жалеет о разводе

Актриса призналась, что в отношениях они с мужем слишком "залипали" друг в друге, что мешало развитию.

"Нельзя так в отношениях сказать: только выбирать себя и все. Конечно, надо не залипать в партнера. Это 100%. Мы залипали друг в друге, поэтому не давали себе развиваться", - рассказала она.

Сейчас каждый из них движется своим путем, достигая собственных успехов.

"У Еленки - главная роль. Он - совладелец реабилитационных центров. Ну, все сложилось", - отметила актриса.

Она не жалеет о решении развестись. Доказательством этому стали некоторые совместные моменты.

"Даже иногда, когда мы можем больше, чем надо, провести времени вместе из-за детей, мы снова начинаем ссориться. Мы такие: "Ага, ну видишь, значит, мы все правильно сделали". Как-то так", - сказала она.