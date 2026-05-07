ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Залипали друг в друге". Светлицкая объяснила, почему не жалеет о разводе

23:50 07.05.2026 Чт
2 мин
Актриса призналась, как дочери отнеслись к разрыву родителей и почему считает принятое решение правильным
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Залипали друг в друге". Светлицкая объяснила, почему не жалеет о разводе Елена Светлицкая (фото: РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Елена Светлицкая откровенно объяснила, как говорила с детьми о разводе. Актриса призналась, что не жалеет о решении разойтись с мужем Николаем.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Как Елена Светлицкая пережила булимию

Как Светлицкая объяснила развод детям

По словам актрисы, дочери с самого начала видели, что в семье возникают трудности.

"Это такая осторожная тема, конечно, но они все видели. Это все происходило на их глазах. Маша и Верочка видели, что мы с папой начинаем не понимать друг друга. Мы старались не ссориться при них, но мы очень эмоциональны", - рассказала она.

Елена добавила, что детям было больно из-за разрыва родителей.

"Я понимаю, что иногда девочкам было и больно. И Маша до сих пор там может иногда сказать: "А когда папа придет, а пусть папа останется. Так, может, вы уже наконец женитесь снова?" - поделилась она.

Актриса отметила, что после разрыва им удалось сохранить теплые отношения.

"Мы с Николаем выстроили достаточно хорошие отношения. Общаемся, поддерживаем друг друга, дружим. Он всегда может ко мне обратиться. Я тоже, если мне плохо, могу позвонить, он приедет и поддержит меня", - отметила она.

&quot;Залипали друг в друге&quot;. Светлицкая объяснила, почему не жалеет о разводеСветлицкая о бывщем муже и дочках (фото: instagram.com/olena_svitlytska)​​​​​​​

Почему не жалеет о разводе

Актриса призналась, что в отношениях они с мужем слишком "залипали" друг в друге, что мешало развитию.

"Нельзя так в отношениях сказать: только выбирать себя и все. Конечно, надо не залипать в партнера. Это 100%. Мы залипали друг в друге, поэтому не давали себе развиваться", - рассказала она.

Сейчас каждый из них движется своим путем, достигая собственных успехов.

"У Еленки - главная роль. Он - совладелец реабилитационных центров. Ну, все сложилось", - отметила актриса.

Она не жалеет о решении развестись. Доказательством этому стали некоторые совместные моменты.

"Даже иногда, когда мы можем больше, чем надо, провести времени вместе из-за детей, мы снова начинаем ссориться. Мы такие: "Ага, ну видишь, значит, мы все правильно сделали". Как-то так", - сказала она.

Еще больше интересного:

Светлицкая высказалась об предательстве в дружбе и Наталке Денисенко

Елена Светлицкая призналась, думает ли о втором браке

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта