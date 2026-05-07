ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Втратила контакт з тілом". Світлицька розповіла про початок булімії та шлях до відновлення

19:43 07.05.2026 Чт
2 хв
Акторка розкрила, що вплинуло на розвиток розладу та як вона усвідомила проблему
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Втратила контакт з тілом". Світлицька розповіла про початок булімії та шлях до відновлення Олена Світлицька (фото: РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Олена Світлицька зізналася, що пережила складний період боротьби з булімією на тлі проблем у сім'ї та стосунках. Зірка поділилася, як уперше зіткнулася з тривожними симптомами та що допомогло їй поступово впоратися з проблемою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Світлицька неочікувано заговорила про другий шлюб

Як Світлицька дізналася про булімію

Акторка навіть не уявляла, що колись може зіштовхнутися з цим розладом. За її словами, проблему спровокували складні життєві обставини, які вплинули на емоційний стан.

"Це така насправді важка тема для мене. Позаминулого літа я досягла своєї ідеальної форми. Коли в мене почала сипатися родина, почалися проблеми в стосунках, процес розлучення, я втратила контакт з тілом і з'явилася ця дофамінова яма. Я почала заїдати", - розповіла вона.

Вона зазначила, що їжа стала для неї доступним способом втечі від проблем.

"Я пам'ятаю, як на зніманнях ще розповідала своїй колезі. Кажу: "Вчора хотіла з'їсти один шматочок кавуна, але він був такий смачний, тому з'їла більше, ніж розраховувала. Просто пішла, проблювалась і все", - пригадала вона.

&quot;Втратила контакт з тілом&quot;. Світлицька розповіла про початок булімії та шлях до відновлення Світлицька пережила булімію (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Акторка остаточно усвідомила проблему після реакції колеги на свої слова та епізоду з донькою.

"Я зрозуміла по реакції своєї колеги, що щось неправильно роблю. Одного разу заходить дочка в туалет, а я сиджу над унітазом. Я розумію, що це не той приклад, який я хочу їм подавати. Далеко не той приклад", - зазначила вона.

Як боролася з булімією

Світлицька пробувала різні методи терапії, зокрема роботу зі спеціалістами з РХП, психотерапію та езотеричні підходи.

"Потім до мене прийшов препарат, який зупинив мені булімію. Неважливо, яким способом це сталося. Можливо, мені потрібно було ще більше часу для того, щоб усвідомити, що в мене зламалося і зупинити булімію", - розповіла вона.

Вона дала зрозуміти, що кожна історія є індивідуальною, а шлях до відновлення може бути різним.

"Я пробувала через психотерапевта працювати. Не допомогло. Робота з психотерапевтом - це завжди йти у свої рани і дуже глибоко. Чесно, мені інколи дуже боляче. Тому якщо є методи більш лайтові, то чому б їх не використати", - додала вона.

Ще більше цікавого:

Світлицька висловилася про стосунки з Денисенко

Світлицька розкрила правду про хімію з Цимбалюком

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту