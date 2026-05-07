"Втратила контакт з тілом". Світлицька розповіла про початок булімії та шлях до відновлення

Олена Світлицька зізналася, що пережила складний період боротьби з булімією на тлі проблем у сім'ї та стосунках. Зірка поділилася, як уперше зіткнулася з тривожними симптомами та що допомогло їй поступово впоратися з проблемою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Як Світлицька дізналася про булімію

Акторка навіть не уявляла, що колись може зіштовхнутися з цим розладом. За її словами, проблему спровокували складні життєві обставини, які вплинули на емоційний стан.

"Це така насправді важка тема для мене. Позаминулого літа я досягла своєї ідеальної форми. Коли в мене почала сипатися родина, почалися проблеми в стосунках, процес розлучення, я втратила контакт з тілом і з'явилася ця дофамінова яма. Я почала заїдати", - розповіла вона.

Вона зазначила, що їжа стала для неї доступним способом втечі від проблем.

"Я пам'ятаю, як на зніманнях ще розповідала своїй колезі. Кажу: "Вчора хотіла з'їсти один шматочок кавуна, але він був такий смачний, тому з'їла більше, ніж розраховувала. Просто пішла, проблювалась і все", - пригадала вона.

Акторка остаточно усвідомила проблему після реакції колеги на свої слова та епізоду з донькою.

"Я зрозуміла по реакції своєї колеги, що щось неправильно роблю. Одного разу заходить дочка в туалет, а я сиджу над унітазом. Я розумію, що це не той приклад, який я хочу їм подавати. Далеко не той приклад", - зазначила вона.

Як боролася з булімією

Світлицька пробувала різні методи терапії, зокрема роботу зі спеціалістами з РХП, психотерапію та езотеричні підходи.

"Потім до мене прийшов препарат, який зупинив мені булімію. Неважливо, яким способом це сталося. Можливо, мені потрібно було ще більше часу для того, щоб усвідомити, що в мене зламалося і зупинити булімію", - розповіла вона.

Вона дала зрозуміти, що кожна історія є індивідуальною, а шлях до відновлення може бути різним.

"Я пробувала через психотерапевта працювати. Не допомогло. Робота з психотерапевтом - це завжди йти у свої рани і дуже глибоко. Чесно, мені інколи дуже боляче. Тому якщо є методи більш лайтові, то чому б їх не використати", - додала вона.