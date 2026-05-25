Залаштунковий переворот? Новий тренер Усика розкрив правду про чистку в штабі чемпіона

Новий очільник тренерського штабу Олександра Усика – Єгор Голуб уперше відреагував на закиди щодо таємної зміни наставника перед боєм із Ріко Верхувеном. Фахівець відповів на чутки про залаштунковий конфлікт із попередником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram тренера .

Про підготовку Усика та силу Верховена

За словами Голуба, його повноцінна робота з чемпіоном тривала майже три місяці. Тренер закликав фанатів не знецінювати рівень опозиції, з якою Олександр зіткнувся на рингу.

"Можу офіційно підтвердити, що протягом останніх 11 тижнів я допомагав Олександру готуватися до поєдинку проти Ріко, виконуючи обов'язки головного тренера. Так, це була надважка битва. Звісно, є моменти, які нам потрібно ретельно проаналізувати", - зазначив тренер.

Фахівець жорстко відповів критикам, які чекали від Усика легкого "променаду" в цьому поєдинку.

"Для мене як для тренера на першому місці завжди стоїть перемога. Оправдовувати чиїсь очікування щодо того, що цей бій мав стати прохідним, я не збираюся. Більшість критиків, напевно, бачили Верхувена лише у коротких нарізках на YouTube. Насправді ж Ріко – міцний і неймовірно стійкий боєць, який разом зі своїм штабом підготувався на вищому рівні. Тут я можу лише висловити йому повагу", - зізнався Голуб.

Куди зник Юрій Ткаченко?

Окрему увагу Голуб приділив запитанням про відсутність у кутку Юрія Ткаченка, який довгі роки приводив Усика до головних перемог у кар'єрі. Наставник зазначив, що між ними немає жодних конфліктів, а відбулася логічна внутрішня рокіровка.

"На питання "де Юрій Іванович?", яке переважно ставлять боти та якісь дивні люди із закритими профілями, я відповім максимально просто. Останні пів року, коли мене майже не було вдома, Юрій Іванович дуже допоміг – він тренував моїх хлопців у Києві", - пояснив Голуб.

Новий тренер Усика підкреслив, що Ткаченко залишається для нього головним авторитетом, а причини його відсутності в таборі не мають ставати приводом для пліток.

"Він мій особистий тренер, людина і фахівець, якого я безмежно поважаю. І лише у нього є чітка відповідь на запитання, чому цього разу в тренувальному таборі з Олександром працював саме я. Усі інші "авторитетні думки" від людей, які взагалі не мають жодного стосунку до нашої команди, я б наполегливо радив не брати до уваги", - резюмував наставник.

У битві з Верховеном у Олександра було багато проблем (фото: The Ring)

Відлуння бою: провал тактики та протест

Нагадаємо, що бій біля єгипетських пірамід завершився перемогою українця технічним нокаутом в 11-му раунді. Після потужного нокдауну Верховен зміг підвестися, але пропустив серію сильних ударів. Рефері Майк Лайсон зупинив поєдинок, коли до гонгу залишалася лише одна секунда.

Це рішення викликало великі суперечки у боксерському світі. Багато хто вважає, що справжнім переможцем став Верховен, який наніс більше ударів та лідирував у суддівських записках на момент завершення протистояння.

Також експерти були здивовані слабкою підготовкою українця до бою. Більшість вважає, що штаб Усика дуже погано вивчив його суперника перед мегафайтом.

Команда нідерландського бійця одразу після поразки подала офіційний протест на результат зустрічі, вимагаючи анулювати технічний нокаут.