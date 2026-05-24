"Його просто обікрали": шокуюча реакція світу боксу на скандальну розв'язку бою Усик – Верховен

Драматичний фінал мегафайту в Гізі між Олександром Усиком та Ріко Верховеном спровокував шалений резонанс у світі боксу.

Хвиля обурення: хто звинувачує рефері у "пограбуванні"

Більшість представників бойових мистецтв зійшлися на думці, що зупинка була передчасною і позбавила Верховена заслуженого шансу на сенсацію. Про це свідчать дописи у соцмережах.

Джейк Пол (відомий боксер та відеоблогер): Американець не стримував емоцій у своїх соцмережах: "Це найбожевільніше, що я коли-небудь бачив. Ріко вигравав кожен раунд, і щойно рефері побачив привід зупинити бій, він його зупинив. Ви серйозно? Я найбільший фан Усика, але, брате, ти програв. Респект Ріко за те, що надирав йому дупу в кожному раунді, його фактично обікрали".

Френсіс Нганну (ексчемпіон UFC у важкій вазі): Камерунець порівняв ситуацію зі своїм скандальним поєдинком проти Тайсона Ф'юрі: "Аутсайдери ніколи не перемагають, повірте мені – я знаю. Але сьогодні ввечері переможцем був Ріко. Крапка".

Дерек Чісора (британський ветеран-важковаговик, колишній суперник Усика): Британець також став на бік кікбоксера: "Ріко виграв цей бій! Я просто насолоджувався видовищем. Це була передчасна зупинка. Цього хлопця просто обікрали, рішення рефері було абсолютно неправильним. Тепер потрібен реванш".

Аріель Хельвані (найвпливовіший американський MMA-журналіст та інсайдер): "Фани бокса раніше насміхалися з шансів Нганну проти Ф'юрі, де Френсіс, на мою думку, виграв. Те саме сталося і з Ріко. Сьогодні у Верховена просто відібрали шанс шокувати весь світ. Реванш просто необхідний".

Ден Каноббио (боксерський аналітик): Коротко резюмував роботу третього в ринзі: "Що щойно відбулося? Дуже погана зупинка. Цей спорт продовжує творити дичину".

Стриманий аналіз: "Усик не в формі, але зробив свою роботу"

Деякі зірки визнали помилку судді, проте закликали не применшувати заслуг українського чемпіона.

Шакур Стівенсон (чемпіон світу в трьох вагових категоріях): Шакур вважає, що Олександр все одно дотиснув би опонента: "Усик додав обертів у потрібний момент. Рефері 100 відсотків допоміг, але хто скаже, що Усик і так би не добив Верховена? Часу було повно. Це був просто поганий вечір на роботі для Сашка, він не виглядав у найкращій формі".

Раян Гарсія (екс-чемпіон світу в легкій вазі): Звернув увагу на непередбачуваність хевівейту: "І ось так все закінчується. У боксі все може змінити один єдиний удар".

Білл Хейні (відомий тренер та батько екс-чемпіона світу Девіна Хейні): Розкритикував підготовку табору українця: "У команді Усика взагалі вивчали цього чувака? Це чергове доказ того, що з боксом жартувати не можна".

На захисті українця: рефері врятував кікбоксера

Єдиним, хто безапеляційно виступив на підтримку Олександра Усика, став один із найкращих боксерів сучасності.

Сауль "Канело" Альварес (мексиканський суперчемпіон, колишній абсолютний чемпіон у другій середній вазі): "Це був хороший, щільний бій. Я не вважаю, що поєдинок зупинили зарано. На мою думку, рефері просто врятував Ріко від брутального і важкого нокауту".