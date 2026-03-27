Загинув відомий стендап-комік Артур Петров

За словами дружини коміка, трагедія сталася 18 березня у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених.

Вона також розповіла, що Петров служив у війську з квітня минулого року, а впродовж останніх місяців був у складі 43 окремої механізованої бригади.

"18 березня Артур загинув у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених. Він був у війську з квітня минулого року, останні місяці - у 43 окрема механізована бригада" - повідомила дружина гумориста.

Катерина зазначила, що про дату і час прощання повідомить окремо, коли тіло Артура повернуть додому.

"Коли він повернеться додому - я напишу про день прощання" - зазначила вона.

Артур Петров (фото: facebook.com/arthur.petrov.31)

Наостанок дружина звернулася до всіх, хто знав Артура, з проханням зберегти про нього світлу пам’ять.

"Пам’ятайте його смішним, будь ласка" - попросила дружина військового.

Що відомо про Артура Петрова

До служби Артур Петров був відомим і досвідченим стендап-коміком, який понад сім років смішив глядачів "Підпільного стендапу".

Також він брав участь у телешоу "Розсміши коміка", "ГуднайтКлаб" і "Комік на мільйон".

Окрім сцени, Петров працював сценаристом проєкту "Я соромлюсь свого тіла".

Раніше він розповідав, що працює над серйозним медичним проєктом, де без гумору, на його думку, просто неможливо.

Артур Петров (фото: instagram.com/petrovarthur)

Саме тому свого часу він почав регулярно виступати на відкритих мікрофонах як стендапер.

Також Артур мріяв написати власну книгу. Він був сімейною людиною, жив разом із дружиною, двома дітьми, тещею та собакою.