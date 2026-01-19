ua en ru
Загадкова суперниця: з ким Світоліна зіграє в наступному матчі Australian Open

Понеділок 19 січня 2026 18:16
UA EN RU
Загадкова суперниця: з ким Світоліна зіграє в наступному матчі Australian Open Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна отримала наступну опонентку на Australian Open-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

З ким зіграє українка

У матчі 1/32 фіналу Світоліна зустрінеться з представницею Польщі – Ліндою Клімовічовою.

Лінда – четверта ракетка своєї країни, а в світовому рейтингу перебуває на 134-му місці. Вона потрапила до основної сітки турніру через кваліфікацію, де спочатку здолала двох австралійок – Стефані Вебб (WTA 652) та Лізетт Кабреру (WTA 276), а у фіналі відбору – Гретту Міннен (WTA 123) з Бельгії.

Як Клімовічова вийшла до другого кола

У першому раунді основної сітки Клімовічова здобула перемогу над британкою Франческою Джонс (WTA 71). Матч завершився достроково: за рахунку 6:2, 3:2 на користь польки Джонс відмовилася від продовження гри через травму ноги.

Польська тенісистка вперше в кар'єрі грає в основній сітці турніру Grand Slam. Раніше Світоліна та Клімовічова між собою не зустрічалися.

Старт Світоліної

Світоліна (WTA 12) розпочала виступи на турнірі з упевненої перемоги над іспанкою Крістіною Букшою – 6:3, 6:1.

Перша ракетка України проводить свій 13-й Australian Open у кар'єрі. На турнірі вона тричі виходила до чвертьфіналу – у 21018, 2019 та 2025 роках.

Раніше ми писали, що збірна України дізналася суперників у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Також читайте, як Юлія Стародубцева припинила участь у Відкритому чемпіонаті Австралії.

