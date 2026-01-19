Стародубцева поступилася у 2.5-годинному стартовому матчі Australian Open

Українка Юлія Стародубцева припинила участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. У поєдинку першого раунду вона не змогла втримати перевагу над місцевою фавориткою Айлою Томлянович у трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати зустрічі.

Стародубцева програла стартовий матч

Українська тенісистка, яка успішно подолала кваліфікаційний етап, активно розпочала зустріч. Стародубцева захопила лідерство вже на старті, реалізувавши брейк у третьому геймі.

Перший сет завершився на користь українки з рахунком 6:4. Юлія продемонструвала агресивну гру, виконавши 12 віннерів проти 7 у суперниці.

У другій партії ініціатива перейшла до 78-ї ракетки світу. Попри те, що Стародубцева двічі відігравала відставання (спершу з 0:3, а потім з 3:5) і змогла довести справу до тайбрейку, у вирішальний момент сильнішою виявилася австралійка - 7:3.

Вирішальний сет пройшов за повної домінації Томлянович. Господарка кортів швидко забезпечила собі комфортну перевагу 5:1 і довела матч до перемоги. Протистояння тривало 2 години 33 хвилини. Підсумковий рахунок зустрічі - 6:4, 6:7(3), 1:6.

Попри більшу кількість активних виграшів протягом матчу (31 проти 19 у Томлянович), Юлія частіше припускалася помилок.

На рахунку українки 48 невимушених помилок, тоді як у представниці Австралії - 40. Також Стародубцева виконала 5 ейсів та припустилася 3 подвійних помилок.

Для 110-ї ракетки світу це була третя спроба подолати стартовий бар’єр основної сітки в Мельбурні, проте вийти до другого кола їй знову не вдалося.

Це була друга очна зустріч тенісисток, і в обох випадках перемогу святкувала Томлянович.

Ситуація в українському жіночому тенісі

Стародубцева стала третьою представницею України, яка вибула зі змагань у першому колі Australian Open-2026. Раніше турнір покинули Марта Костюк та Даяна Ястремська. На даний момент боротьбу продовжує лише Еліна Світоліна, яка впевнено подолала першу стадію.

Вже найближчим часом на корти Мельбурна вийдуть ще дві українки - Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова. Що стосується Айли Томлянович, то в наступному раунді вона зустрінеться з румункою Єленою Габріелою Русе.