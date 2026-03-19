"Заврался парень". Приходько разнесла Винника за поведение во время войны

16:11 19.03.2026 Чт
Певица резко высказалась о коллеге и объяснила, почему не боится хейта в свою сторону
Сюзанна Аль Мариди
Украинская певица Анастасия Приходько откровенно прокомментировала волну критики вокруг Олега Винника. Она объяснила, какие ошибки допустил артист и почему сама не сталкивается с хейтом, несмотря на резкие высказывания.

Об этом артистка рассказала в интервью РБК-Украина.

Что сказала Приходько о хейте вокруг Винника

По словам артистки, он допустил несколько ошибок после выезда за границу во время войны.

"Он очень много лишнего наговорил и про танки, которые хотел купить и что-то не купил. Там много всего. Когда он там посылал нам глоток свежего воздуха из Берлина. Это надо быть круглым идиотом, чтобы такое делать", - заявила она.

Анастасия дала понять, что ради денег певец спокойно перешел на русский язык.

"Когда он понял, что на украинском языке не может привлечь аудиторию в Берлине, он перешел на русский, это шах и мат", - отметила она.

Именно это стало одной из причин, почему Винник потерял расположение в Украине.

"Люди очень не любят измены, а тем более украинцы. Они ее не прощают. Тем более если ты мужчина. Понимаете, это все люди наблюдают", - пояснила она.

По мнению звезды, Винник некрасиво поступил с публикой, которая им восхищалась. Более того, он заврался.

"Это же твои поклонники, они же опирались на тебя. Ты просто бросил их. Люди чувствуют фальшь. Заврался парень, и это плохо. Ты уехал - тихонько сиди. Но есть такая тенденция у украинцев - похвастаться, у меня же получилось", - сказала она.

&quot;Заврался парень&quot;. Приходько разнесла Винника за поведение во время войныПриходько раскритиковала Винника (фото: РБК-Украина)

О хейте вокруг себя

Анастасия призналась, что получает много критики в свой адрес, но этого не боится.

"Мне много чего прилетает, и я думаю, после этого интервью тоже прилетит. Я этого не боюсь по одной простой причине - я отвечаю за свои слова", - сказала она.

Она объяснила, что всегда была на стороне Украины и остается с народом.

"Я приехала сюда в момент революции. Как гражданка своей страны я не могла поступить иначе. И я остаюсь с народом Украины", - пояснила Приходько.

Приходько подчеркнула, что поддерживает всю страну без исключений.

"Не говорю плохого на львовян, на Донецк, Луганск. Мы - одна большая страна. Поэтому я поддерживаю всех, сейчас всем плохо. Нет ни одного человека в нашей стране, которому бы не было плохо", - добавила она.

