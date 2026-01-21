"Ювентус" – "Бенфіка": як зіграли Трубін і Судаков у ключовому матчі Ліги чемпіонів (відео)

Розклади перед матчем

"Бенфіка" не дуже вдало проводить ліговий етап турніру: у попередніх шести зустрічах лісабонці здобули дві перемоги і в чотирьох матчах поступилися. Маючи в активі шість очок, "орли" перебували на 28-й сходинці – за межами учасників плей-офф.

В "Ювентуса" – ситуація була дещо кращою, хоча й не ідеальною. Дві перемоги та три нічиї дали туринцям дев'ять балів. Це – 17-та сходинка, яка дає право зіграти в плей-офф у статусі несіяних.

Як пройшла гра

До перерви господарі мали помітну ігрову і територіальну перевагу, проте справді гострих моментів створили небагато. Трубін змусив прихильніків "Бенфіки" похвилюватися вже на 9-й хвилині, коли після удару Йилдиза в стрибку відбив м'яч перед собою. Українського голкіпера підстрахував захисник, який розрядив ситуацію.

Напівнагоди мав і португальський клуб . Одну з них створив Судаков. На 23-й хвилині півзахисник із лівого кута штрафного пробив у дальній кут. Удар вийшов непоганим, але кіпер туринців Ді Грегоріо був на висоті.

У підсумку на перерву команди пішли за нулів на табло.

Вже після перерви "Ювентус" зумів втілити свою перевагу в забиті м'ячі. Спочатку на 55-хвилині Тюрам увірвався до штрафного з лівого флангу, трохи змістився до центру та сильно пробив низом. М'яч зрикошетив від когось із захисників та влетів у лівий кут воріт Трубіна.

А ще через дев'ять хвилин відзначився Маккенні. Американець зіграв у стінку з Девідом, вийшов практично сам на сам з Трубіним і спокійно переграв його.

Футболісти "Бенфіки" не склали руки, а намагалися змінити хід гри. На 69-й хвилині, після навісу Судакова з кутового Еурснес пробив головою, але влучив у стійку.

Майже одразу після цього Жозе Моурінью замінив українця. Судаков за матч виконав чотири удари - найбільше у складі обох команд.

На 81-й хвилині гості отримали право на пенальті. Проте Павлідіс поскользнувся перед м'ячем і навіть не влучив у ворота.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Ювентуса" з рахунком 2:0.

Турнірна ситуація

Перемога дозволита туринцям піднятися на 15-ту сходинку таблиці ЛЧ та гарантувати собі плей-офф. "Бенфіка" з 6-ма очками залишається 29-ю. Для продовження боротьби потрібні - обов'язкова перемога в останньому турі (28 січня) над "Реалом" і збіг обставин в інших матчах.