"Карабах" за участі Кащука здобув драматичну перемогу в Лізі чемпіонів (відео)

Азербайджанський "Карабах" та німецький "Айнтрахт" відкрили програму матчів середи у рамках 7-го туру Ліги чемпіонів. Поєдинок у Баку завершився перемогою господарів, вирваною в компенсований час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Деталі гри

У першому таймі суперники обмінялися голами. У другому "Айнтрахт" вийшов уперед на 78-й хвилині. Але господарі зрівняли рахунок – дубль оформив колумбієць Каміло Дуран.

Коли матч уже котився до нічиєї, "Карабах" провів вирішальну атаку. На 90+4-й хвилині Бахлул Мустафазаде точним ударом приніс господарям перемогу – 3:2.

Український акцент у матчі

Український вінгер Олексій Кащук розпочав поєдинок у запасі. Гравець з'явився на полі на 84-й хвилині, коли тренерський штаб "Карабаха" намагався освіжити атакувальну лінію.

Результативними діями українець безпосередньо не відзначився. Проте за його присутності на полі азербайджанці провели вирішальний гол.

Турнірні наслідки

Перемога дозволила "Карабаху" набрати 10 очок і піднятися на 17-те місце в турнірній таблиці. Команда продовжує боротьбу за вихід у плей-офф.

Натомість "Айнтрахт" після поразки остаточно втратив навіть теоретичні шанси продовження боротьби. Команда має чотири очки і перебуває на 33-й позиції.

Заключний поєдинок основного раунду ЛЧ "Карабах" зіграє 28 січня – на виїзді проти англійського "Ліверпуля".