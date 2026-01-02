Ці 13 фільмів претендують на "Оскар": головні фаворити

Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 15 березня 2026 року, а вже 23 січня Кіноакадемія оголосить короткі списки номінантів. Попри це, букмекери й аналітики вже визначили фільми, які вважають головними претендентами на перемогу в категорії "Найкращий фільм".

РБК-Україна з посиланням на видання The Scotsman розповідає про 13 фільмів, які наразі вважають основними фаворитами оскарівських перегонів.

Одна битва за іншою

Коефіцієнт: 8/15

Найбільший фаворит сезону і, ймовірно, головний шанс режисера Пол Томас Андерсон нарешті отримати "Оскар" після 11 номінацій без жодної перемоги.

Кінокритики називають стрічку його найзрілішою та наймасштабнішою роботою за останні роки.

Сюжет зосереджений на групі колишніх революціонерів, які через роки знову об’єднуються, щоб урятувати доньку одного з них від спільного ворога.

Фільм поєднує політичну драму, трилер і глибоке психологічне дослідження наслідків радикального минулого.

У головних ролях - Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн, Бенісіо дель Торо та Реджина Голл. Саме поєднання авторського кіно, політичної теми та зіркового касту робить фільм головним фаворитом року.

Гамнет

Коефіцієнт: 3/1

Нова драма режисерки Хлоя Чжао, лауреатки "Оскара" за "Землю кочівників". Цього разу вона звертається до особистої трагедії Вільяма Шекспіра - смерті його 11-річного сина Гамнета.

Фільм досліджує, як ця втрата вплинула на шлюб драматурга та його творчість. У центрі історії - емоційний зв’язок між батьками, біль утрати й поступове віднайдення сенсу життя.

Головні ролі виконують Джессі Баклі та Пол Мескал, яких уже зараз називають потенційними номінантами в акторських категоріях.

Грішники

Коефіцієнт: 15/2

Кримінально-містичний трилер від режисера Раян Куглер, який несподівано поєднує жанр гангстерського кіно з елементами надприродного жаху.

Майкл Б. Джордан виконує подвійну роль братів-близнюків, які повертаються до рідного міста й виявляють, що воно охоплене загадковим злом.

Фільм вирізняється візуальним стилем, напруженою атмосферою та соціальними підтекстами.

Сентиментальна цінність

Коефіцієнт: 8/1

Нова робота норвезького режисера Йоахім Трієр, яка здобула Гран-прі Каннського кінофестивалю та стала офіційною заявкою Норвегії на "Оскар".

Фільм розповідає про складні стосунки двох сестер і їхнього батька - відомого режисера, який намагається повернутися в родину після тривалої відсутності. У ролях - Стеллан Скарсгард, Ренате Рейнсве та Ель Фаннінг.

Марті Супрім. Геній комбінацій

Коефіцієнт: 10/1

Спортивно-пригодницька комедійна драма режисера Джош Сефді. У центрі сюжету - професійний гравець у настільний теніс, який балансує між кар’єрою, славою та особистим життям.

Головні ролі виконують Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу. Аналітики вважають, що фільм може приємно здивувати Академію завдяки поєднанню гумору й драми.

Жодного вибору

Коефіцієнт: 10/1

Південнокорейська сатирична чорна комедія режисера Пак Чхан Ук, знята за мотивами роману Дональда Вестлейка.

Фільм розповідає про фахівця паперової промисловості, якого звільняють після 25 років роботи, і його радикальні спроби відновити справедливість. Стрічка вже стала офіційною міжнародною заявкою Південної Кореї.

Аватар: Вогонь і попіл

Коефіцієнт: 14/1

Третя частина культової франшизи Джеймс Кемерон. Хоча попередні «Аватари» не вигравали головну нагороду, Академія традиційно високо оцінює масштаб, технології та візуальні інновації франшизи.

Це був просто нещасний випадок

Коефіцієнт: 14/1

Політична драма іранського режисера Джафар Панахі, яка отримала "Золоту пальмову гілку" в Каннах. Фільм порушує тему репресій, свободи слова та життя митця під тиском режиму.

Бугонія

Коефіцієнт: 14/1

Нова сюрреалістична стрічка Йоргос Лантімос, у якій Емма Стоун грає холоднокровну керівницю корпорації, яка може бути інопланетянкою.

Джей Келлі

Коефіцієнт: 16/1

Новий фільм Ной Баумбах з Джордж Клуні та Адам Сендлер, що розповідає про дружбу, славу та кризу середнього віку.

Франкенштейн

Коефіцієнт: 20/1

Готична екранізація класичного роману Мері Шеллі від Гільєрмо дель Торо. У ролях - Оскар Айзек і Джейкоб Елорді.

Це працює?

Коефіцієнт: 20/1

Режисерський проєкт Бредлі Купер, натхненний історією стендап-коміка, який намагається знайти себе після особистої кризи.

Тиск

Коефіцієнт: 20/1

Британська військова драма режисера Ентоні Марас за однойменною п’єсою Девід Гейґ. У фільмі зіграли Ендрю Скотт та Брендан Фрейзер.

Стрічка розповідає про підготовку союзників до висадки в Нормандії та критичну роль метеорологічних прогнозів у прийнятті рішень, від яких залежала доля операції.