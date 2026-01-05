"Переходный возраст" и "Одна битва за другой": победители премии Critics Choice Awards 2026

4 января в городе Санта-Моника (штат Калифорния) состоялась 31-я церемония вручения премии Critics Choice Association - Critics Choice Awards. Награду ежегодно присуждают телекинокритики за лучшие достижения в кинематографе и телевизионной индустрии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную Instagram-страницу мероприятия.

Триумфатором вечера стала лента "Одна битва за другой", которая получила главную награду в категории "Лучший фильм".

Картина с Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн в главных ролях также принесла победы Полу Томасу Андерсону - за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий.

Сразу несколько престижных наград получили и жанровые проекты.

Фильм "Франкенштейн" режиссера Гильермо дель Торо отметили за мужскую роль второго плана - ее получил Джейкоб Элорди, а также за визуальные эффекты, грим, прически и костюмы.

Не остался без внимания и фильм "Грешники" Райана Куглера.

Лента получила награды за оригинальный сценарий, актерский ансамбль и саундтрек, а 20-летний Майлз Кетон был признан лучшим молодым актером.

Полный список победителей Critics Choice Awards-2026

Лучший фильм: "Одна битва за другой"

Лучший актер: Тимоте Шаламе ("Марти Суприм")

Лучшая актриса: Джесси Бакли ("Гамнет")

Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")

Лучшая операторская работа: Адольфо Велозо ("Dream Train Dreams")

Лучший актер второго плана: Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")

Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган ("Оружие")

Лучший молодой актер: Майлз Кэтон ("Грешники")

Лучший актерский ансамбль: Франсин Мейслер ("Грешники")

Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер ("Грешники")

Лучший адаптивный сценарий: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")

Лучшая песня: "Golden", Эдже, Марк Сонненблик, Идо и Тедди, "KPop Demon Hunters"

Лучший анимационный фильм: "KPop Demon Hunters"

Лучший иностранный фильм: "Тайный агент" (Neon)

Лучший анимационный сериал: "South Park"

Лучшая комедия: "Голый пистолет"

Лучший комедийный сериал: "Студия"

Лучший драматический сериал: "Питт"

Лучший мини-сериал: " Юношество"

Лучший актер драматического сериала: Ноа Уайли ("Питт")

Лучшая актриса драматического сериала: Риа Сигорн ("Pluribus")

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Трамелл Тиллман ("Разрыв")

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин ЛаНаса ("Питт")

Лучший актер комедийного сериала: Сет Роген ("Студия")

Лучшая актриса комедийного сериала: Жан Смарт ("Hacks")

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Айк Барингольц ("Студия")

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Жанель Джеймс, "Abbott Elementary"

Лучшее ток-шоу: "Джимми Киммел вживую!"