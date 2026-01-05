"Переходный возраст" и "Одна битва за другой": победители премии Critics Choice Awards 2026
4 января в городе Санта-Моника (штат Калифорния) состоялась 31-я церемония вручения премии Critics Choice Association - Critics Choice Awards. Награду ежегодно присуждают телекинокритики за лучшие достижения в кинематографе и телевизионной индустрии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную Instagram-страницу мероприятия.
Триумфатором вечера стала лента "Одна битва за другой", которая получила главную награду в категории "Лучший фильм".
Картина с Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн в главных ролях также принесла победы Полу Томасу Андерсону - за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий.
Сразу несколько престижных наград получили и жанровые проекты.
Фильм "Франкенштейн" режиссера Гильермо дель Торо отметили за мужскую роль второго плана - ее получил Джейкоб Элорди, а также за визуальные эффекты, грим, прически и костюмы.
Не остался без внимания и фильм "Грешники" Райана Куглера.
Лента получила награды за оригинальный сценарий, актерский ансамбль и саундтрек, а 20-летний Майлз Кетон был признан лучшим молодым актером.
Полный список победителей Critics Choice Awards-2026
Лучший фильм: "Одна битва за другой"
Лучший актер: Тимоте Шаламе ("Марти Суприм")
Лучшая актриса: Джесси Бакли ("Гамнет")
Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")
Лучшая операторская работа: Адольфо Велозо ("Dream Train Dreams")
Лучший актер второго плана: Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")
Лучшая актриса второго плана: Эми Мэдиган ("Оружие")
Лучший молодой актер: Майлз Кэтон ("Грешники")
Лучший актерский ансамбль: Франсин Мейслер ("Грешники")
Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер ("Грешники")
Лучший адаптивный сценарий: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")
Лучшая песня: "Golden", Эдже, Марк Сонненблик, Идо и Тедди, "KPop Demon Hunters"
Лучший анимационный фильм: "KPop Demon Hunters"
Лучший иностранный фильм: "Тайный агент" (Neon)
Лучший анимационный сериал: "South Park"
Лучшая комедия: "Голый пистолет"
Лучший комедийный сериал: "Студия"
Лучший драматический сериал: "Питт"
Лучший мини-сериал: " Юношество"
Лучший актер драматического сериала: Ноа Уайли ("Питт")
Лучшая актриса драматического сериала: Риа Сигорн ("Pluribus")
Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Трамелл Тиллман ("Разрыв")
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин ЛаНаса ("Питт")
Лучший актер комедийного сериала: Сет Роген ("Студия")
Лучшая актриса комедийного сериала: Жан Смарт ("Hacks")
Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Айк Барингольц ("Студия")
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Жанель Джеймс, "Abbott Elementary"
Лучшее ток-шоу: "Джимми Киммел вживую!"
Вас может заинтересовать:
- Эти 13 фильмов претендуют на "Оскар"
- "Очень странные дела" получают спин-офф
- 6 зимних фильмов с юмором и романтикой