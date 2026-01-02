"Дивні дива" отримують спін-офф: головні деталі
Після завершення п’ятого сезону серіалу "Дивні дива" творці проєкту - брати Метт Даффер і Росс Даффер - офіційно підтвердили розробку спін-оффу. Попри фінал основної історії, всесвіт проєкту не завершується, а готується до нового етапу з абсолютно іншою міфологією.
Що відомо про спін-офф "Дивних див"
В інтерв’ю Deadline Росс Даффер прокоментував популярну фанатську теорію, згідно з якою фінал п’ятого сезону нібито містить прямий натяк на спін-офф, пов’язаний із Монтоком. За його словами, це припущення є хибним.
"Це не Гоппер згадує Монток. Спін-оффу про Монток не існує", - наголосив Росс.
Він пояснив, що згадка була радше символічним жестом для давніх фанатів серіалу.
Брати Даффери (фото: Getty Images)
"Це було своєрідне підморгування тим, хто знає, що проєкт на початку розроблявся під назвою "Монток". Але це не старт нової сюжетної лінії", - зазначив він.
Також Даффер спростував чутки про участь знайомих персонажів у головних ролях спін-оффу.
З його слів, новий серіал не буде зосереджений ані на Холлі, ані на інших дітях із Хокінса.
"Це щось значно менше за масштабом. Але водночас - це абсолютно нова міфологія", - додав творець проєкту.
Кадр з серіалу "Дивні дива"
Нова історія у знайомому всесвіті
За словами Росса Даффера, спін-офф залишиться частиною всесвіту "Дивних див", однак існуватиме за власними правилами.
"У нього буде своя історія та своя міфологія", - підкреслив шоуранер.
Цю думку підтвердив і Метт Даффер у коментарі для Variety. Він визнав, що у фіналі п’ятого сезону дійсно закладено елемент, який стане основою для нового серіалу.
Зокрема, йдеться про загадковий камінь, що з’являється в останніх серіях.
"Так, це спін-офф. Ви нас упіймали", - пожартував Метт Даффер.
Брати Даффери (фото: Getty Images)
"Новий проєкт заглибиться в цей елемент і пояснить його. Ви зрозумієте, про що йдеться", - додав він.
Водночас запевнив, що спін-офф не стане детальним продовженням історії Хижака Розуму чи інших ключових антагоністів.
Брати Даффер підтвердили, що робота над проєктом уже триває.
"Ми повертаємося до розробки вже з понеділка", - повідомив Росс.
