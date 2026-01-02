"Дивні дива" отримують спін-офф: головні деталі

Після завершення п’ятого сезону серіалу "Дивні дива" творці проєкту - брати Метт Даффер і Росс Даффер - офіційно підтвердили розробку спін-оффу. Попри фінал основної історії, всесвіт проєкту не завершується, а готується до нового етапу з абсолютно іншою міфологією.

Що відомо про спін-офф "Дивних див"

В інтерв’ю Deadline Росс Даффер прокоментував популярну фанатську теорію, згідно з якою фінал п’ятого сезону нібито містить прямий натяк на спін-офф, пов’язаний із Монтоком. За його словами, це припущення є хибним.

"Це не Гоппер згадує Монток. Спін-оффу про Монток не існує", - наголосив Росс.

Він пояснив, що згадка була радше символічним жестом для давніх фанатів серіалу.

Брати Даффери (фото: Getty Images)

"Це було своєрідне підморгування тим, хто знає, що проєкт на початку розроблявся під назвою "Монток". Але це не старт нової сюжетної лінії", - зазначив він.

Також Даффер спростував чутки про участь знайомих персонажів у головних ролях спін-оффу.

З його слів, новий серіал не буде зосереджений ані на Холлі, ані на інших дітях із Хокінса.

"Це щось значно менше за масштабом. Але водночас - це абсолютно нова міфологія", - додав творець проєкту.

Кадр з серіалу "Дивні дива"

Нова історія у знайомому всесвіті

За словами Росса Даффера, спін-офф залишиться частиною всесвіту "Дивних див", однак існуватиме за власними правилами.

"У нього буде своя історія та своя міфологія", - підкреслив шоуранер.

Цю думку підтвердив і Метт Даффер у коментарі для Variety. Він визнав, що у фіналі п’ятого сезону дійсно закладено елемент, який стане основою для нового серіалу.

Зокрема, йдеться про загадковий камінь, що з’являється в останніх серіях.

"Так, це спін-офф. Ви нас упіймали", - пожартував Метт Даффер.

Брати Даффери (фото: Getty Images)

"Новий проєкт заглибиться в цей елемент і пояснить його. Ви зрозумієте, про що йдеться", - додав він.

Водночас запевнив, що спін-офф не стане детальним продовженням історії Хижака Розуму чи інших ключових антагоністів.

Брати Даффер підтвердили, що робота над проєктом уже триває.

"Ми повертаємося до розробки вже з понеділка", - повідомив Росс.