ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

YUNA 2026 оголосила переможців: хто найкращий виконавець

23:58 15.04.2026 Ср
2 хв
Лауретів обирали у кількох номінаціях, серед яких відзначили пісні, шоу та дуети
aimg Сюзанна Аль Маріді
YUNA 2026 оголосила переможців: хто найкращий виконавець YUNA 2026 - хто у списку переможців (колаж: РБК-Україна)

В Києві відбулася п'ятнадцята музична премія YUNA. По кілька перемог здобули Артем Пивоваров, Jerry Heil та Кажанна.

Хто став тріумфатором, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram премії.

Переможці премії YUNA 2026

Найкращий альбом - The Maneken - "Nova Era"

Найкращий виконавець - Артем Пивоваров

Найкращий дует/колаборація - ADAM & SASHA NOROVA - "Ay Ay"


Найкращий поп-гурт - THE BYCA

Найкраща виконавиця - Alena Omargalieva

Найкращий хіп-хоп хіт - Кажанна - пісня "boy"


Найкращий рок-гурт - Ziferblat

Відкриття року - Кажанна

Найкращий відеокліп - Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"


Найкраща пісня до фільму - Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" ("Відпустка наосліп")

Найкраща нова версія - TVORCHI - "Мила моя" (Володимир Івасюк cover)

Найкраща концертна подія - Артем Пивоваров (7 шоу в Палаці спорту)

Найкращий менеджмент артиста - Pomitni.

Найкраща пісня - DREVO "Смарагдове небо"


Що відомо про премію YUNA

Це щорічна національна музична премія України, яка відзначає найяскравіші досягнення в індустрії. Її назва є абревіатурою від Yearly Ukrainian National Awards.

Премію засновано 27 жовтня 2011 року. Переможців і номінантів визначає професійне журі.

Цьогоріч відбулася ювілейна церемонія нагородження, яка вперше за 5 років проходила в стінах "Палацу України".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
