YUNA 2026 оголосила переможців: хто найкращий виконавець

В Києві відбулася п'ятнадцята музична премія YUNA. По кілька перемог здобули Артем Пивоваров, Jerry Heil та Кажанна.

Хто став тріумфатором, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram премії.

Переможці премії YUNA 2026

Найкращий альбом - The Maneken - "Nova Era"

Найкращий виконавець - Артем Пивоваров

Найкращий дует/колаборація - ADAM & SASHA NOROVA - "Ay Ay"



Найкращий поп-гурт - THE BYCA

Найкраща виконавиця - Alena Omargalieva

Найкращий хіп-хоп хіт - Кажанна - пісня "boy"



Найкращий рок-гурт - Ziferblat

Відкриття року - Кажанна

Найкращий відеокліп - Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"



Найкраща пісня до фільму - Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" ("Відпустка наосліп")

Найкраща нова версія - TVORCHI - "Мила моя" (Володимир Івасюк cover)

Найкраща концертна подія - Артем Пивоваров (7 шоу в Палаці спорту)

Найкращий менеджмент артиста - Pomitni.

Найкраща пісня - DREVO "Смарагдове небо"



Що відомо про премію YUNA

Це щорічна національна музична премія України, яка відзначає найяскравіші досягнення в індустрії. Її назва є абревіатурою від Yearly Ukrainian National Awards.

Премію засновано 27 жовтня 2011 року. Переможців і номінантів визначає професійне журі.

Цьогоріч відбулася ювілейна церемонія нагородження, яка вперше за 5 років проходила в стінах "Палацу України".