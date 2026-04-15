YUNA 2026 оголосила переможців: хто найкращий виконавець
В Києві відбулася п'ятнадцята музична премія YUNA. По кілька перемог здобули Артем Пивоваров, Jerry Heil та Кажанна.
Хто став тріумфатором, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram премії.
Переможці премії YUNA 2026
Найкращий альбом - The Maneken - "Nova Era"
Найкращий виконавець - Артем Пивоваров
Найкращий дует/колаборація - ADAM & SASHA NOROVA - "Ay Ay"
Найкращий поп-гурт - THE BYCA
Найкраща виконавиця - Alena Omargalieva
Найкращий хіп-хоп хіт - Кажанна - пісня "boy"
Найкращий рок-гурт - Ziferblat
Відкриття року - Кажанна
Найкращий відеокліп - Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"
Найкраща пісня до фільму - Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" ("Відпустка наосліп")
Найкраща нова версія - TVORCHI - "Мила моя" (Володимир Івасюк cover)
Найкраща концертна подія - Артем Пивоваров (7 шоу в Палаці спорту)
Найкращий менеджмент артиста - Pomitni.
Найкраща пісня - DREVO "Смарагдове небо"
Що відомо про премію YUNA
Це щорічна національна музична премія України, яка відзначає найяскравіші досягнення в індустрії. Її назва є абревіатурою від Yearly Ukrainian National Awards.
Премію засновано 27 жовтня 2011 року. Переможців і номінантів визначає професійне журі.
Цьогоріч відбулася ювілейна церемонія нагородження, яка вперше за 5 років проходила в стінах "Палацу України".