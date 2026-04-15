YUNA 2026 объявила победителей: кто лучший исполнитель
В Киеве состоялась пятнадцатая музыкальная премия YUNA. По несколько побед одержали Артем Пивоваров, Jerry Heil и Кажанна.
Кто стал триумфатором, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram премии.
Победители премии YUNA 2026
Лучший альбом - The Maneken - "Nova Era"
Лучший исполнитель - Артем Пивоваров
Лучший дуэт/коллаборация - ADAM & SASHA NOROVA - "Ay Ay"
Лучшая поп-группа - THE BYCA
Лучшая исполнительница - Alena Omargalieva
Лучший хип-хоп хит - Кажанна - песня "boy"
Лучшая рок-группа - Ziferblat
Открытие года - Кажанна
Лучший видеоклип - Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"
Лучшая песня к фильму - Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" ("Відпустка наосліп")
Лучшая новая версия - TVORCHI - "Мила моя" (Владимир Ивасюк cover)
Лучшее концертное событие - Артем Пивоваров (7 шоу во Дворце спорта)
Лучший менеджмент артиста - Pomitni.
Лучшая песня - DREVO "Смарагдове небо"
Что известно о премии YUNA
Это ежегодная национальная музыкальная премия Украины, которая отмечает самые яркие достижения в индустрии. Ее название является аббревиатурой от Yearly Ukrainian National Awards.
Премия учреждена 27 октября 2011 года. Победителей и номинантов определяет профессиональное жюри.
В этом году состоялась юбилейная церемония награждения, которая впервые за 5 лет проходила в стенах Дворца Украины.
