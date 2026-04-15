YUNA 2026 объявила победителей: кто лучший исполнитель

23:58 15.04.2026 Ср
2 мин
Лауреатов выбирали в нескольких номинациях, среди которых отметили песни, шоу и дуэты
aimg Сюзанна Аль Мариди
YUNA 2026 - кто в списке победителей (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве состоялась пятнадцатая музыкальная премия YUNA. По несколько побед одержали Артем Пивоваров, Jerry Heil и Кажанна.

Кто стал триумфатором, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram премии.

Победители премии YUNA 2026

Лучший альбом - The Maneken - "Nova Era"

Лучший исполнитель - Артем Пивоваров

Лучший дуэт/коллаборация - ADAM & SASHA NOROVA - "Ay Ay"


Лучшая поп-группа - THE BYCA

Лучшая исполнительница - Alena Omargalieva

Лучший хип-хоп хит - Кажанна - песня "boy"


Лучшая рок-группа - Ziferblat

Открытие года - Кажанна

Лучший видеоклип - Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"


Лучшая песня к фильму - Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" ("Відпустка наосліп")

Лучшая новая версия - TVORCHI - "Мила моя" (Владимир Ивасюк cover)

Лучшее концертное событие - Артем Пивоваров (7 шоу во Дворце спорта)

Лучший менеджмент артиста - Pomitni.

Лучшая песня - DREVO "Смарагдове небо"


Что известно о премии YUNA

Это ежегодная национальная музыкальная премия Украины, которая отмечает самые яркие достижения в индустрии. Ее название является аббревиатурой от Yearly Ukrainian National Awards.

Премия учреждена 27 октября 2011 года. Победителей и номинантов определяет профессиональное жюри.

В этом году состоялась юбилейная церемония награждения, которая впервые за 5 лет проходила в стенах Дворца Украины.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
