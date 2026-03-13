Скільки грошей приніс хіт "Пес Патрон": автор вразив сумою

Соліст гурту Karta Svitu Іван Марунич розповів, скільки грошей йому вдалося заробити на популярному хіті "Пес Патрон". Трек за ці роки приніс кілька тисяч доларів.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар музиканта програмі "Ранок у великому місті".

Скільки Марунич заробив на пісні "Пес Патрон"

Під час розмови у музиканта спитали, чи підраховував гурт прибутки від пісні, яка стала одним із найвідоміших хітів за час повномасштабної війни.

"О, ми, чесно кажучи, не підраховували", - спочатку сказав Марунич.

Водночас у відповідь на припущення журналістки він відвердив, що за кілька років композиція могла принести близько 5-6 тисяч доларів. Це десь понад 220 600 та 264 700 тисяч гривень.

Іван Марунич про заробітки (фото: instagram.com/kartasvitu)

Що відомо про хіт "Пес Патрон"

Нагадаємо, композиція вийшла у 2022 році. Композиція присвячена знаменитому джек-рассел-тер’єру, який допомагає саперам розміновувати території.

За словами Марунича, ідея пісні народилася випадково під час поїздки на благодійний концерт у Тернопіль.

Саме тоді він накидав перші варіанти тексту, а потім імпровізовано заспівав з публікою. Після цього гурт записав кілька студійних версій композиції.

Спочатку Марунич навіть не планував офіційно випускати трек і вважав, що це буде лише жартівливий мем у соцмережах.

Користувачі створили під неї десятки тисяч відео. Зрештою автор вирішив випустити композицію повністю.

Відтоді вона перетворилася на один із символів підтримки та оптимізму під час війни і зібрала понад 7 мільйонів переглядів на YouTube.



Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Марунич розповідав, що не вважає свій хіт шароварщино, адже тут немає спекулювання на українських символах.

Артист також чітко дав зрозуміти головну мету пісні.

"Патрон став підтримкою для всіх поколінь українців у непрості часи", - зазначив він.