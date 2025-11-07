ua en ru
Побачення на "виліт": з ким попрощався Цимбалюк

П'ятниця 07 листопада 2025 22:12
Побачення на "виліт": з ким попрощався Цимбалюк Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Поліна Іваненко

У новому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк запросив на одне з побачень Юлію Артюх та Ірину Кулешину. І виявилося,що після цієї зустрічі одна з учасниць залишить реаліті.

З ким попрощався Цимбалюк ще до Церемонії троянд, розповідає РБК-Україна.

Яким було парне побачення

Так, перед зустріччю Юля обрала "картку" - вона вирішила дивитися, як розгортатиметься спілкування Тараса з Ірою. Остання ж не хотіла випробувати себе ревнощами.

Коли ж Цимбалюк приїхав до дівчат, він забрав з собою Юлю, а Іра залишилася. "Холостяк" повіз учасницю на побачення, дорогою він навіть зробив зупинку, аби купити їй улюблений напій - какао.

Цимбалюк показав моделі справжню швидкість на спорткарі. Їхнє спілкування було теплим, але актор визнав, що погано "зчитує" емоції Юлі. У нього були питання до дівчини, а тому він запланував відверту розмову.

Модель розповіла про стосунки з колишнім, від якого народила сина. Юля три роки жила у шлюбі, але вона дізналася про зраду та пішла від чоловіка. Щира та відверта розмова вразила Цимбалюка. Але він зазначив, що діалог все ж був напруженим.

Виявилося, що Тарас віз її на базу відпочинку. Там вони вирішили приготувати вечерю.

Між актором і моделлю почалися незручні паузи. Вони готували, але дуже мало говорили. Сам Тарас зазначив, що все йшло "дуже тяжко".

Побачення на &quot;виліт&quot;: з ким попрощався ЦимбалюкЮлія та Ірина з "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)

Пізніше до них приєдналася Іра. Звісно, це не сподобалося Юлі. Дівчата спробували "розділити" приготування. Атмосфера була максимально напруженою.

Тому Тарас покликав Іру на окрему розмову. Юля ж залишилася сама. Актор і власниця бренду купальників пішли вчитися стояти та гуляти водою на "сапах". Під час цього Іра розповіла Тарасу про стосунки з батьком, який її бив. Розмова була відвертою та щемливою.

Також Іра розповіла, що колишній робив їй пропозицію. Але вона відмовила, бо ці стосунки були токсичними. Між тим, Юля спостерігала за розмовою. Звісно, вона побачила флірт між Тарасом та Ірою, це їй не сподобалося.

Модель навіть спробувала перервати розмову. Втім, Іра проігнорувала провокацію, але Тарас все ж погодився повертатися на берег до Юлі.

Вони сіли їсти, але вечері як такої не було. Юля не накрила страви, а тому всі обмежилися лише напоями. Розмова "на трьох" була максимально стриманою, всі ніяковіли.

"Побачення втрьох - специфічне", - визнав актор.

В кінці побачення Цимбалюк попрощався з Юлею. Він подякував їй за щирість, але зазначив, що, на його думку, модель не готова до стосунків.

"Мабуть, зараз такий період в твоєму житті", - сказав він.

