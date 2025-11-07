"Холостяк-14": як пройшов четвертий випуск та хто залишив проєкт (фото)

Романтика, щирість і трохи драми - саме так минув четвертий випуск "Холостяка". Цимбалюк відкривав нові сторони учасниць, перевіряв їх на щирість і зробив ще один непростий вибір.

Чим запам'ятався четвертий випуск "Холостяка" та хто покинув проєкт, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна .

Побачення під зорями: Тарас і Надін

Новий епізод реаліті "Холостяк" розпочався з індивідуального побачення у Київському планетарії.

Тарас Цимбалюк запросив 26-річну модель Надін. Дівчина з’явилася у ніжній жовтій сукні, і Холостяк одразу зробив їй комплімент, відзначивши, що образ ідеально підходить до атмосфери вечора.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)

У планетарії Тарас підготував романтичний пікнік просто під зоряним куполом.

Спочатку розмова між ними була стриманою, і актор зізнався, що спілкування здалося йому поверховим.

Попри це, зустріч продовжилася - пара грала у гру із запитаннями, які з’являлися на екрані серед зірок.

Побачення Надін з Цимбалюком (скріншот)​​​​​​​

Під час гри Надін розповіла про себе: згадала, що в минулому займалася спортом, але через травму змушена була залишити це заняття.

Після цього вона пережила депресію, а також непрості стосунки, які не склалися.

У відповідь Тарас згадав, що йому теж доводилося проходити через складні періоди - кризу у другому шлюбі та депресивний стан, коли він грав у серіалах, що не приносили задоволення.

"Надін - різностороння і глибока дівчина", - сказав Тарас після побачення.

Після гри актор запросив дівчину на танець під живий акомпанемент. Надін зізналася, що почувалася, як у казці.

"Я відчувала себе принцесою. Він такий великий, сильний чоловік", - сказала вона.

"Це було приємно, романтично і логічне продовження вечора", - додав Тарас.

Цимбалюк запросив на танець Надін (скріншот)​​​​​​​

Усе йшло до поцілунку, однак оскільки це було їхнє перше побачення, момент не стався.

На завершення вечора Цимбалюк подарував Надін троянду, тим самим залишивши її у проєкті.

Повернення Діани

Поки Тарас проводив час із Надін, у будинку дівчата активно обговорювали їхнє побачення.

Раптом у двері постукали - до вілли повернулася Діана Зотова, яка у другому випуску поїхала за кордон у модельну поїздку.

Її поява стала несподіванкою: учасниці були впевнені, що дівчина покинула шоу.

"Чому я повинна щось пояснювати дівчатам? Мені достатньо було поговорити з Тарасом", - сказала Діана.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Після повернення дівчата почали розпитувати її про знайомство з Цимбалюком до проєкту - адже між ними колись уже була симпатія, але стосунки так і не склалися.

Нове запрошення

Паралельно у дівочому будинку з’явився ведучий шоу Григорій Решетник.

Він приніс коробку з робочим одягом - дівчата одразу здогадалися, що це натяк на майбутнє групове побачення.

Решетник дістав конверт із іменами учасниць, які отримають запрошення - і цим лише підсилив інтригу.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Групове побачення Діани, Валерії та Надії

Темою тижня став "Маленький принц", тож побачення було присвячене турботі про світ навколо. Тарас запросив на зустріч Діану, Валерію та Надію.

Він повідомив, що цього разу вони не вирушать на романтичну прогулянку, а допоможуть місту - братимуть участь у прибиранні Києва та сортуванні сміття.

"Хто збере більше - того чекатиме сюрприз", - оголосив Тарас.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Дівчата вирушили на локацію поблизу лісу. Валерія, яка живе у Німеччині, зазначила, що там вона звикла сортувати відходи, тож добре знає, як це робити.

Вона активно взялася до роботи й виконувала завдання із задоволенням.

Діана ж зізналася, що для неї це не схоже на побачення і навіть трохи неприємно - вона не приховувала свого роздратування.

Після деякого часу Тарас підійшов до неї поговорити, і Діана відкрито висловила своє невдоволення, пояснивши, що очікувала іншого формату зустрічі.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Пізніше актор сів поспілкуватися з Надією, юристкою та власницею салону краси, з якою до цього не мав нагоди побути наодинці.

Під час розмови дівчина поділилася, чому обрала сферу б’юті, розповіла про непрості стосунки в родині та про те, як навчилася відстоювати себе.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Їхню щиру бесіду перервали Діана й Валерія - вони запропонували перейти до зважування зібраного сміття.

Така поведінка не сподобалася Тарасу, адже він не встиг завершити розмову.

Після зважування виявилося, що найбільше сміття зібрала Валерія. Саме вона отримала сюрприз - продовження побачення з Тарасом.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Вони вирушили на прогулянку, де Валерія вперше відкрилася: розповіла про життя в Німеччині, про почуття провини через те, що перебуває за кордоном, поки в Україні триває війна, а також про невдалий шлюб, який залишив по собі непрості спогади.

Тарас, у свою чергу, поділився болючою історією - згадав, як під час зйомок одного з проєктів працював із конем, який пізніше загинув унаслідок російського обстрілу. Цей момент сильно зачепив актора.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Після індивідуальної частини всі троє дівчат зустрілися з Тарасом на спільній вечері у кафе, де зазвичай відпочивають актори між зйомками.

Атмосфера була невимушеною, але під час розмови Діана неодноразово перебивала інших, що помітно дратувало Цимбалюка.

Наприкінці вечора Тарас ухвалив рішення і вручив троянду Валерії, відзначивши її відкритість і щирість під час спілкування.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Побачення на виліт: Юлія та Ірина

У будинку знову з’явився ведучий шоу Григорій Решетнік - цього разу він приніс нове запрошення на побачення на виліт. У конверті були імена Ірини та Юлії, а також несподіване завдання з вибором.

Григорій запропонував дівчатам вирішити, яку картку вони оберуть:

"Я не хочу бачити, що робить інша дівчина на побаченні" або "Я хочу бачити, що робить інша дівчина на побаченні".

Юлія віддала Ірині першу картку - "не бачити", а собі залишила другу.

Невдовзі Тарас особисто приїхав до вілли, щоб забрати ту, хто обрала варіант "бачити".

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Нею стала Юлія. Вони поїхали на природу, і вже в дорозі Цимбалюк проявив уважність - заїхав на заправку та купив какао, адже запам’ятав, що Юлія не п’є каву.

На локації, на базі відпочинку, пара разом готувала їжу, проте розмова не складалася.

"Все йшло важко", - зізнався Тарас.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Невдовзі до них приєдналася Ірина, яка, за її словами, поспішала, бо хотіла якнайшвидше побачити Холостяка.

"Вона часу не втрачає і прийшла за результатом", - відзначив Цимбалюк, додавши, що така рішучість йому подобається.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Поступово Тарас і Ірина почали спілкуватися активніше, тоді як Юлія залишалася осторонь.

Потім актор запросив Ірину покататися на сапборді. Під час прогулянки дівчина поділилася болючими спогадами - розповіла, що в дитинстві батько підіймав на неї руку, і вона не розуміла причин цієї агресії.

Також Ірина згадала про шість років стосунків, які завершилися зрадою коханого.

"Мало хто про таке зможе говорити на першому побаченні", - сказав Тарас, вражений її відвертістю.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Коли Ірина та Юлія знову зібралися разом із Холостяком, розмова між трьома так і не склалася - атмосфера залишалася напруженою.

Такий формат побачення Тарас згодом назвав невдалим.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Наприкінці він відійшов із Юлією для короткої розмови й попрощався з нею, пояснивши, що не відчув від неї емоцій і вважає, що вона поки не готова до стосунків.

Натомість Ірина отримала троянду, залишившись у проєкті.

Як пройшов 4 випуск "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Церемонія троянд

Перед церемонією троянд дівчата отримали нове завдання.

Кожна з них мала самостійно підготуватися до вечора й обрати речі, яким можна дати друге життя.

Учасниці стилізували власні образи, використовуючи одяг із коробок, що дістався їм випадковим чином.

Так Тарас хотів побачити, як дівчата проявлять себе творчо та індивідуально, адже тема тижня - турбота, переосмислення й щирість.

Перед церемонією головний герой проєкту запросив на спілкування деяких дівчат, а троянду не отримала від артиста 30-річна підприємиця Надя Авраменко, з якою, зі слів Тараса, у нього відчувається "дружній вайб".

Церемонія троянд у 4 випуску "Холостяка" (скріншот)​​​​​​​

Зрештою у проєкті залишилися: