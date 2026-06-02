YAKTAK переніс операцію після концерту: що сталося зі співаком

YAKTAK зізнався, що на початку року йому довелося пережити операцію на нозі.

Як виявилося, травму артист отримав під час концертного туру в Америці.

За словами співака, усе сталося на одному з перших виступів. Через нерівну сцену він невдало став на ногу і спочатку подумав, що просто підвернув її.

Однак згодом з’ясувалося, що йдеться про перелом.

"Поламав одну кістку на нозі. Наскільки я віддавався, там була просто нерівна сцена. Це в турі Америкою було. І на першому чи другому концерті я дуже невдало став і підвернув ногу. Ну, а потім, як виявилось, зламав її, а не підвернув. Але все переніс. Слава Богу", - розповів Ярослав.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

Після цього на артиста чекала реабілітація. Вона тривала кілька місяців, однак повністю зупиняти роботу співак не став.

За словами YAKTAK, навіть у період відновлення він продовжував займатися музикою, виступами та творчістю.

"Я не лежав вдома. Концерти, тури, писав пісні, займався тим, чим займаюся постійно", - зазначив виконавець.