YAKTAK переніс операцію після концерту: що сталося зі співаком

Український співак YAKTAK, справжнє ім’я якого Ярослав Карпук, розповів про проблеми зі здоров’ям.
Деталями він поділився в інтерв’ю РБК-Україна Life.
YAKTAK зізнався, що на початку року йому довелося пережити операцію на нозі.
Як виявилося, травму артист отримав під час концертного туру в Америці.
За словами співака, усе сталося на одному з перших виступів. Через нерівну сцену він невдало став на ногу і спочатку подумав, що просто підвернув її.
Однак згодом з’ясувалося, що йдеться про перелом.
"Поламав одну кістку на нозі. Наскільки я віддавався, там була просто нерівна сцена. Це в турі Америкою було. І на першому чи другому концерті я дуже невдало став і підвернув ногу. Ну, а потім, як виявилось, зламав її, а не підвернув. Але все переніс. Слава Богу", - розповів Ярослав.
Після цього на артиста чекала реабілітація. Вона тривала кілька місяців, однак повністю зупиняти роботу співак не став.
За словами YAKTAK, навіть у період відновлення він продовжував займатися музикою, виступами та творчістю.
"Я не лежав вдома. Концерти, тури, писав пісні, займався тим, чим займаюся постійно", - зазначив виконавець.
