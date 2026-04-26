Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Був ризик паралічу": Ніколас Карма переніс складну операцію на шиї

09:29 26.04.2026 Нд
Блогер зізнався, що роками жив із сильним болем
Львівський блогер і автор проєкту "Скільки коштує ваш look?" Ніколас Карма повідомив, що переніс операцію після трьох років життя з сильним болем у шиї та періодичним паралічем руки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співака.

Як розповів Карма, серйозні проблеми зі здоров’ям почалися після невдалого сальто, яке він зробив три роки тому.

Тоді в нього виявили грижу в шийному відділі хребта. Відтоді блогер жив на знеболювальних, проходив терапію та реабілітацію, а про операцію чув переважно відмови.

"Я мучився 3 роки. Деякі лікарі категорично відмовляли мене від операції і казали, що самі цього робити не будуть", - написав він.

За словами Ніколаса, лікарі пояснювали це близькістю до спинного мозку та можливими тяжкими наслідками.

"У відповідь почув: "Категорично ні. Ризик паралічу- 50 на 50". Так як поруч спинний мозок і ризик зачепити його", - поділився блогер.

Схожу відповідь він, каже, отримав і від медиків у Польщі, яким надсилав результати МРТ.

"Те саме мені сказали лікарі у Польщі, коли я надіслав їм своє МРТ. Мене дуже сильно залякали. Сказали, що оперують тільки в критичних випадках", - зазначив Карма.

Увесь цей час, за його словами, він фактично жив між курсами лікування, знеболювальними та поверненням симптомів.

"Останні 3 роки я жив на терапії і знеболювальних. Коли біль та затерпання руки поверталось- я просто терпів або знову пив знеболювальне, приймав заново курс лікування та реабілітація. І так по колу", - розповів він.

Ситуація погіршувалася навіть після незначних фізичних навантажень.

Зокрема, блогер згадав, що 8 березня, під час сольного концерту, через невдалий рух йому довелося продовжувати виступ із сильним болем.

"8 березня цього року у мене був сольний концерт. На адреналіні я стрибнув легенький фляк назад… І пів концерту доспівував через страшенний біль у шиї та грудях", - написав Ніколас.

Також він додав, що навіть короткий танець на концерті пам’яті Степана Гіги завершився новим загостренням.

"Та що говорити, коли я навіть місяць тому, станцював 15 секунд міні- гопак на концерті памʼяті Степана Гіги, а вже ввечері приймав знеболювальне, бо біль не давав заснути", - поділився блогер.

Також він закликав підписників уважно прочитати його історію, припустивши, що для когось вона може виявитися життєво важливою.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

