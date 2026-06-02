YAKTAK переніс операцію після концерту: що сталося зі співаком

Український співак YAKTAK, справжнє ім’я якого Ярослав Карпук, розповів про проблеми зі здоров’ям.

YAKTAK зізнався, що на початку року йому довелося пережити операцію на нозі.

Як виявилося, травму артист отримав під час концертного туру в Америці.

За словами співака, усе сталося на одному з перших виступів. Через нерівну сцену він невдало став на ногу і спочатку подумав, що просто підвернув її.

Однак згодом з’ясувалося, що йдеться про перелом.

"Поламав одну кістку на нозі. Наскільки я віддавався, там була просто нерівна сцена. Це в турі Америкою було. І на першому чи другому концерті я дуже невдало став і підвернув ногу. Ну, а потім, як виявилось, зламав її, а не підвернув. Але все переніс. Слава Богу", - розповів Ярослав.

Після цього на артиста чекала реабілітація. Вона тривала кілька місяців, однак повністю зупиняти роботу співак не став.

За словами YAKTAK, навіть у період відновлення він продовжував займатися музикою, виступами та творчістю.

"Я не лежав вдома. Концерти, тури, писав пісні, займався тим, чим займаюся постійно", - зазначив виконавець.