ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

YAKTAK переніс операцію після концерту: що сталося зі співаком

20:54 02.06.2026 Вт
2 хв
Співак травмувався під час виступу в Америці
aimg Іванна Пашкевич
YAKTAK переніс операцію після концерту: що сталося зі співаком YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Український співак YAKTAK, справжнє ім’я якого Ярослав Карпук, розповів про проблеми зі здоров’ям.

Деталями він поділився в інтерв’ю РБК-Україна Life.

Більше цікавого: "Втратила контакт з тілом". Світлицька розповіла про початок булімії та шлях до відновлення

YAKTAK зізнався, що на початку року йому довелося пережити операцію на нозі.

Як виявилося, травму артист отримав під час концертного туру в Америці.

За словами співака, усе сталося на одному з перших виступів. Через нерівну сцену він невдало став на ногу і спочатку подумав, що просто підвернув її.

Однак згодом з’ясувалося, що йдеться про перелом.

"Поламав одну кістку на нозі. Наскільки я віддавався, там була просто нерівна сцена. Це в турі Америкою було. І на першому чи другому концерті я дуже невдало став і підвернув ногу. Ну, а потім, як виявилось, зламав її, а не підвернув. Але все переніс. Слава Богу", - розповів Ярослав.

YAKTAK переніс операцію після концерту: що сталося зі співакомYAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

Після цього на артиста чекала реабілітація. Вона тривала кілька місяців, однак повністю зупиняти роботу співак не став.

За словами YAKTAK, навіть у період відновлення він продовжував займатися музикою, виступами та творчістю.

"Я не лежав вдома. Концерти, тури, писав пісні, займався тим, чим займаюся постійно", - зазначив виконавець.

Ще більше цікавого:

Бучинська розповіла про клінічну смерть у дитинстві та серйозні проблеми зі здоров’ям

"Був ризик паралічу": Ніколас Карма переніс складну операцію на шиї

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зірки шоу-бізнесу Здоров'я
Новини
Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації
Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни