YAKTAK перенес операцию после концерта: что произошло с певцом

Украинский певец YAKTAK, настоящее имя которого Ярослав Карпук, рассказал о проблемах со здоровьем.

YAKTAK признался, что в начале года ему пришлось пережить операцию на ноге.

Как оказалось, травму артист получил во время концертного тура в Америке.

По словам певца, все произошло на одном из первых выступлений. Из-за неровной сцены он неудачно встал на ногу и сначала подумал, что просто подвернул ее.

Однако впоследствии выяснилось, что речь идет о переломе.

"Поломал одну кость на ноге. Насколько я отдавался, там была просто неровная сцена. Это в туре по Америке было. И на первом или втором концерте я очень неудачно стал и подвернул ногу. Ну, а потом, как оказалось, сломал ее, а не подвернул. Но все перенес. Слава Богу", - рассказал Ярослав.

После этого артиста ждала реабилитация. Она длилась несколько месяцев, однако полностью останавливать работу певец не стал.

По словам YAKTAK, даже в период восстановления он продолжал заниматься музыкой, выступлениями и творчеством.

"Я не лежал дома. Концерты, туры, писал песни, занимался тем, чем занимаюсь постоянно", - отметил исполнитель.