ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

YAKTAK перенес операцию после концерта: что произошло с певцом

20:54 02.06.2026 Вт
2 мин
Певец травмировался во время выступления в Америке
aimg Иванна Пашкевич
YAKTAK перенес операцию после концерта: что произошло с певцом YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинский певец YAKTAK, настоящее имя которого Ярослав Карпук, рассказал о проблемах со здоровьем.

Деталями он поделился в интервью РБК-Украина Life.

Больше интересного: "Потеряла контакт с телом". Светлицкая рассказала о начале булимии и пути к восстановлению

YAKTAK признался, что в начале года ему пришлось пережить операцию на ноге.

Как оказалось, травму артист получил во время концертного тура в Америке.

По словам певца, все произошло на одном из первых выступлений. Из-за неровной сцены он неудачно встал на ногу и сначала подумал, что просто подвернул ее.

Однако впоследствии выяснилось, что речь идет о переломе.

"Поломал одну кость на ноге. Насколько я отдавался, там была просто неровная сцена. Это в туре по Америке было. И на первом или втором концерте я очень неудачно стал и подвернул ногу. Ну, а потом, как оказалось, сломал ее, а не подвернул. Но все перенес. Слава Богу", - рассказал Ярослав.

YAKTAK перенес операцию после концерта: что произошло с певцомYAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

После этого артиста ждала реабилитация. Она длилась несколько месяцев, однако полностью останавливать работу певец не стал.

По словам YAKTAK, даже в период восстановления он продолжал заниматься музыкой, выступлениями и творчеством.

"Я не лежал дома. Концерты, туры, писал песни, занимался тем, чем занимаюсь постоянно", - отметил исполнитель.

Еще больше интересного:

Бучинская рассказала о клинической смерти в детстве и серьезных проблемах со здоровьем

"Был риск паралича": Николас Карма перенес сложную операцию на шее

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Звезды шоу-бизнеса Здоровье
Новости
Командующий Нацгвардии назвал реальные сроки демобилизации
Командующий Нацгвардии назвал реальные сроки демобилизации
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны