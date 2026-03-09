"Я там побував і не хочу": відомий співак пояснив, чому не повернувся на службу після ТрО

За словами артиста, він пробув у ТрО понад рік і виконував різні завдання, ризикуючи життям.

Однак за службу, каже виконавець, він не отримував жодної фінансової винагороди.

"Я не отримав нічого. І навіть я тобі більше скажу, якщо комусь ще давали там УБД і так далі, то мені дали тільки справочку", - розповів EDGAR TI.

Співак розповів, що документально його службу оформили як участь у забезпеченні громадського порядку.

Він також пригадав, що виконував небезпечні завдання на Київщині.

"Я стояв на блокпостах, я охороняв мости заміновані. Я був в Ірпіні Бучі і я зачищав повністю. Ми зброю збирали", - зазначив він.

EDGAR TI (фото: instagram.com/edgar_tii)

За словами музиканта, він був у Бучі та Ірпені одразу після відступу російських військ.

"Вони пішли 31 березня, якщо не помиляюсь. 1 квітня я був в Бучі, Ірпіні. Ми збирали зброю. Ми ризикували життям, коли ще туди ніхто не заїжджав. Ми вже там були, ми все бачили це", - додав EDGAR TI.

Виконавець також розповів, що під час служби охороняв стратегічні об’єкти і неодноразово наражався на небезпеку.

Попри пережитий досвід, артист вирішив не продовжувати службу.

"Я там побував, я не хочу", - пояснив EDGAR TI.

Водночас він наголосив, що кожна людина обирає свій шлях під час війни.

Чому співак не служить зараз

За словами артиста, він є багатодітним батьком і має трьох дітей, тому офіційно не служить.

При цьому співак перебуває на військовому обліку.

Музикант також розповів про серйозні проблеми із зором.

"В мене з дитинство в мене мінус 10", - пояснив співак.

Крім того, він отримав контузію очей і травми під час тренувань.

EDGAR TI (фото: instagram.com/edgar_tii)

Співак каже, що колись отримав серйозну травму під час тренування.

"На тренуванні з ноги дали, зламали мені щелепу. В мене був струс мозгу, контузія очей, спазм шиї, операція і так далі", - зазначив він.

Також музикант поділився, що після служби у нього загострилися проблеми зі спиною.

"Я йшов на пост о сьомій вечора, і о 7 ранку я заканчував. Я брав 35 кіло на себе. А в мене протрузія", - пояснив співак.

За словами артиста, через це він певний час навіть не міг нормально ходити.

Зараз Едгар проходить реабілітацію і намагається підтримувати здоров’я.

"Ну, масажі роблю. На плавання зараз буду ходити", - розповів він.

При цьому співак зазначив, що повністю вилікувати його проблему неможливо.

"Протрузі ж не лікуються, вони тільки заліковуються", - підсумував EDGAR TI.