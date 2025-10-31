"Усик любить бити британців – нехай спробує ще раз". Тренер Вордлі про бій за титул абсолюта

Тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі – Роб Ходжкінс прокоментував можливість реваншу з Джозефом Паркером, а також оцінив шанси свого підопічного у бою проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю фахівця боксерському телеканалу BoxNation.

Паркер чи Усик

"Я не виключаю реванш із Паркером. Багато хто хоче знову побачити цей бій через нібито ранню зупинку. Але вважаю, що Фабіо вже заслужив шанс зустрітися з Усиком. Йому нема чого втрачати – він знову доведе, що люди помиляються щодо нього. Так, він ще не боксував із таким, як Усик, але й Усик не зустрічався з таким суперником, як Фабіо", - говорить Ходжкінс.

Ідеальний варіант для мегабою

За словами тренера, стиль Вордлі може створити Усику чимало проблем:

"У Фабіо є те, чого не купиш – характер, рішучість, витримка. Він не здається і має сталеву щелепу. Я переконаний, що цей бій матиме більший інтерес, ніж поєдинок з Паркером. Усик любить приїжджати на "Вемблі" і бити британців – нехай спробує зробити це ще раз. Отже, це ідеальний варіант для організації мегабою".

Фабіо Вордлі та його команда на тренуванні (фото: instagram.com/fabiowardley)

“Спробуємо розкрити Усика”

Ходжкінс також заявив, що команда Вордлі готова до унікальної підготовки, якщо бій з українцем відбудеться:

"Ми в команді маємо одні з найкращих боксерських умів у Британії – Бен Девісон, Лі Вайлі. Ми розробимо план, щоб спробувати розкрити Усика. Так, він геній, номер один у pound-for-pound, але Фабіо впевнений, що може його нокаутувати. Якщо він донесе удар – це може бути вибуховий момент”.

"Ще ніхто не розгадав Вордлі"

Наставник переконаний, що Вордлі ще не показав усіх своїх боксерських якостей:

"Багато хто не бачив, наскільки технічним може бути Фабіо. Він швидкий, атлетичний і з чудовими рефлексами. Якщо ми об'єднаємо його агресивний стиль і досвід, Усика чекає важка ніч. Це буде складне випробування, але ніхто ще не розгадав загадку під назвою Фабіо Вордлі".

Що відомо про майбутній бій

Вордлі здобув право бути обов'язковим претендентом на поєдинок з Усиком за всі чотири чемпіонські пояси після того, як нокаутував новозеландця Джозефа Паркера в 11-му раунді. Британець має вражаючий послужний список: 20 перемог (19 нокаутом) і лише одна нічия.

За словами промоутера британця Френка Воррена, бій за титул абсолютного чемпіона світу може відбутися вже в березні 2026 року.

Він також назвав дві можливі локації – Ер-Ріяд або Лондон.