"Я могла не мати дітей": Lida Lee вперше розповіла, як їй діагностували рак

Ліда Лі розповіла про свій діагноз

"2024-ий рік повністю змінив моє життя. Я дізналась про те, що в мене є кіста, за якою я спостерігала і намагалась робити так, щоб вона зникла повністю", - зазначила вона.

У грудні 2024 року вона відчула сильний біль, через що швидка допомога доставила її до лікарні.

"У п'ятницю, 13-го грудня, мене просто забирає вночі "швидка", тому що я відчуваю різкий біль, і я розумію, що вона розірвалась. Мені роблять операцію, я прокидаюся, кажуть, що операція минула прекрасно, але у нас є типу якісь там сумніви, давайте зробимо гістологію", - згадала співачка.

Пізніше виявилося, що насправді це була не кіста - результати гістології показали "найагресивнішу форму раку".

"Ми приїжджаємо до лікаря, вона мені малює всю картину, що це була не просто кіста, а це була злоякісна пухлина двокамерна, яка розірвалась. І все погане, що було в ній, воно просто випорскнулося в мій організм. І через це дуже багато складнощів і є вірогідність того, що вже є якісь метастази. Історія така: "Ми повністю все вирізаємо і робимо тобі найсильнішу хіміотерапію, яка тільки може бути", - розповіла вона.

Якби Lida Lee погодилася на цей варіант лікування, вона ніколи не змогла б мати дітей, тож співачка вирішила все перевірити ще у одного лікаря.

"Я сижу сьогодні тут і розумію: якби тоді я погодилась на увесь той поспіх, то сьогодні я би не могла мати дітей. Я не знаю, яке б у мене було майбутнє", - зазначила співачка.

Перепровірка діагнозу в Інституті раку виявила рідкісну пухлину жовткового мішка, яка зустрічається у 0,001% випадків. Через складність ситуації лікарі спершу не хотіли братися за лікування.

"Жоден лікар не хотів за мене братися. Бо ця пухлина вважається злоякісною, але в мене були атипові клітини, вони ще не визначились. Будь-який стрес - вони можуть стати злоякісними. Я стала заручником будь-яких емоцій... Я витратила три місяці, щоб знайти лікаря, який візьметься за мене", - зізналася вона.

Артистка змогла знайти спеціаліста, який погодився відмовитися від стандартного протоколу та спробувати зберегти можливість майбутньої вагітності.

У цей період через гормональні зміни Lida Lee набрала вагу, що викликало помилкові припущення у медіа про її вагітність. Щоб впоратися зі стресом і негативними коментарями, артистка почала сприймати ситуацію з гумором, знімаючи кумедні відео та приймаючи власне тіло.

"У мене є шість шрамів від двох операцій. Перші три шрами, вони мені нагадують про те, що "це кінець", але поряд з ними є інші шрами, які кажуть тобі про те, що "ні, це великий початок", - підсумувала Лідія.

Хто така Lida Lee

Lida Lee, справжнє ім'я Лідія Скорубська, народилася 29 вересня 1994 року в Києві.

Виконавиця розпочала кар’єру з каверів, серед яких популярний трек "Спи собі сама" гурту Скрябін. Вона брала участь у шоу "Х-Фактор" та "Голос країни", потрапивши до команди Монатіка, а також працювала бек-вокалісткою співака.

Згодом Lida Lee розвивалася як сольна артистка: у 2021 році отримала премію YUNA в номінації "Відкриття року".

Вона відома яскравим образом "дівчинки з каре", активністю в соцмережах та роботою телеведучою - зокрема в шоу "Кохання на виживання" та ранковому "Світанок".

Наприкінці 2025 року співачка презентувала трек "Схожі", де вперше відкрито розповіла про стосунки з Даніелем Салемом, хоча раніше рідко ділилася особистим життям.

Lida Lee та Даніель Салем (фото: instagram.com/lidalee_official)