У відомого голлівудського актора виявили невиліковну форму раку: "Для мене це шок"

Вівторок 03 березня 2026 17:56
У відомого голлівудського актора виявили невиліковну форму раку: "Для мене це шок" Брюс Кемпбелл (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

67-річний американський актор Брюс Кемпбелл повідомив, що йому діагностували невиліковну форму раку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

У Брюса Кемпбелла діагностували рак

Артист не уточнив, про який саме тип онкології йдеться, однак зазначив, що захворювання піддається лікуванню.

"Привіт усім, у наш час, коли у когось виникають проблеми зі здоров’ям, це називають "можливістю", тож давайте розглянемо це", - написав Кемпбелл.

"У мене одне з них. Його також називають типом раку, який "піддається лікуванню", а не "виліковному". Перепрошую, якщо це шок - для мене теж", - додав актор.

Зірка культового фільму "Зловісні мерці" пояснив, що не планує розкривати більше подробиць про хворобу.

У відомого голлівудського актора виявили невиліковну форму раку: &quot;Для мене це шок&quot;Брюс Кемпбелл повідомив про важкий діагноз (фото: instagram.com/shemp_malone)

За його словами, він вирішив повідомити про діагноз із професійних причин, оскільки через лікування доведеться скоригувати робочий графік.

Публічні появи, фанатські заходи та частина проєктів тимчасово відійдуть на другий план.

"Мій план - якомога краще одужати протягом літа, щоб восени я міг гастролювати з моїм новим фільмом "Ерні та Емма", - сказав Брюс.

"Цього літа мені доведеться скасувати кілька заходів. Дуже шкодую про це. Потреба в лікуванні та професійні зобов’язання не завжди йдуть рука об руку", - зазначив він.

Актор наголосив, що робить цю заяву не для того, щоб викликати співчуття.

"Я не роблю цього, щоб заручитися співчуттям чи порадою - я просто хочу випередити цю інформацію на випадок, якщо неправдива інформація пошириться (що так і станеться)", - наголосив артист.

У відомого голлівудського актора виявили невиліковну форму раку: &quot;Для мене це шок&quot;Брюс Кемпбелл (фото: Getty Images)

На завершення він звернувся до своїх шанувальників, яких називає найкращими у світі, та запевнив, що налаштований оптимістично.

"Я крутий старий сучий син з "чудовою підтримкою" і сподіваюся, що "пробуду тут ще деякий час", - написав актор.

Що відомо про Брюса Кемпбелла

Брюс Кемпбелл здобув широку популярність завдяки ролі Еша Вільямса у франшизі "Зловісні мерці", створеній режисером Сем Реймі.

У 2023 році він озвучував стрічку "Зловісні мерці: Повернення", а також виступає виконавчим продюсером майбутнього фільму "Зловісні мерці: Горіння", прем’єра якого запланована на 24 липня 2026 року.

Окрім цього, восени очікується вихід комедійної стрічки "Ерні та Емма", над якою Кемпбелл працював як сценарист, режисер і виконавець головної ролі.

У відомого голлівудського актора виявили невиліковну форму раку: &quot;Для мене це шок&quot;Брюс Кемпбелл (фото: Getty Images)

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Голлівуд Здоров'я Актори Зірки
