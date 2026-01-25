"Люблю": Салем і Lida Lee розчулили рідкісними фото і парними тату
Співачка Lida Lee, яка зовсім нещодавно підтвердила роман з ведучим-військовим Даніелем Салемом, показала фанам романтичні фото з обранцем. Зіркова пара нарешті не приховує стосунки.
Якими фото Lida Lee і Салем розчулили фанів, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram співачки.
Рідкісні кадри Салема і Ліди Лі
Свій романтичний допис співачка зробила не просто так. Вона привітала коханого з Днем народження.
"Я не боюсь висоти, коли зі мною ти! З Твоїм Днем! Сіпісіп!" - написала артистка.
У добірці можна побачити чимало щемливих кадрів. Так, Lida Lee і Салем "набили" парні тату.
Lida Lee показала нове тату (фото: instagram.com/lidalee_official)
А ще співачка сфотографувала романтичний стікер, який знайшла на дзеркалі. Побажання доброго ранку з сердечком точно підіймало їй настрій.
Lida Lee показала романтичні кадри (фото: instagram.com/lidalee_official)
Помітно, що пара проводить разом багато часу. У них чимало спільних фото, але раніше співачка й ведучий ретельно приховували свої стосунки від публіки. Лише зараз, коли "всі маски зірвано", Ліда ділиться особистим.
Даніель Салем і Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)
Салем не залишився осторонь і теж висловив свої почуття публічно
"Люблю!!!!!! Сіпісіп", - написав він у коментарях під дописом обраниціт.
Ліда Лі розчулила кадрами з Салемом (фото: instagram.com/lidalee_official)
Щемливий одразу привернув увагу фанів. У коментарях вони пишуть:
- "Чудові! Довгого-довгого щастя вам"
- "Дуже гарна пара"
- "Який у вас вайб, зачаровує"
- "Я знала, що Ви будете разом, ніби їнь та ян"
- "Які ви котики".
Вас може зацікавити
- Як Lida Lee оригінально підтвердила роман з Даніелем Салемом
- Lida Lee назвала "червоні прапорці" у стосунках
- Що відомо про Lida Lee та як вона починала свій шлях