ua en ru
Нд, 25 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Люблю": Салем і Lida Lee розчулили рідкісними фото і парними тату

Неділя 25 січня 2026 21:22
UA EN RU
"Люблю": Салем і Lida Lee розчулили рідкісними фото і парними тату Даніель Салем і Lida Lee (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Lida Lee, яка зовсім нещодавно підтвердила роман з ведучим-військовим Даніелем Салемом, показала фанам романтичні фото з обранцем. Зіркова пара нарешті не приховує стосунки.

Якими фото Lida Lee і Салем розчулили фанів, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram співачки.

Рідкісні кадри Салема і Ліди Лі

Свій романтичний допис співачка зробила не просто так. Вона привітала коханого з Днем народження.

"Я не боюсь висоти, коли зі мною ти! З Твоїм Днем! Сіпісіп!" - написала артистка.

У добірці можна побачити чимало щемливих кадрів. Так, Lida Lee і Салем "набили" парні тату.

&quot;Люблю&quot;: Салем і Lida Lee розчулили рідкісними фото і парними татуLida Lee показала нове тату (фото: instagram.com/lidalee_official)

А ще співачка сфотографувала романтичний стікер, який знайшла на дзеркалі. Побажання доброго ранку з сердечком точно підіймало їй настрій.

&quot;Люблю&quot;: Салем і Lida Lee розчулили рідкісними фото і парними татуLida Lee показала романтичні кадри (фото: instagram.com/lidalee_official)

Помітно, що пара проводить разом багато часу. У них чимало спільних фото, але раніше співачка й ведучий ретельно приховували свої стосунки від публіки. Лише зараз, коли "всі маски зірвано", Ліда ділиться особистим.

Даніель Салем і Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)

Салем не залишився осторонь і теж висловив свої почуття публічно

"Люблю!!!!!! Сіпісіп", - написав він у коментарях під дописом обраниціт.

Ліда Лі розчулила кадрами з Салемом (фото: instagram.com/lidalee_official)

Щемливий одразу привернув увагу фанів. У коментарях вони пишуть:

  • "Чудові! Довгого-довгого щастя вам"
  • "Дуже гарна пара"
  • "Який у вас вайб, зачаровує"
  • "Я знала, що Ви будете разом, ніби їнь та ян"
  • "Які ви котики".

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Даниэль Салем
Новини
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Пенсії по-новому: українцям готують три види виплат - що зміниться
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла