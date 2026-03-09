"Я ледь серце не вирвала": однорічна донька блогерки Верби серйозно травмувалася

Чоловік Юлії також поділився фото, на якому дружина зі сльозами на очах тримає на руках доньку.
Сама ж вона зізналася, що ніколи раніше не переживала настільки важких емоцій.
Що відомо про особисте життя Верби
Тривалий час блогерка перебувала у стосунках із блогером Денисом Притулою. Він часто тішив її дорогими подарунками, зокрема великими букетами троянд і брендовими прикрасами.
Їхні стосунки були непростими: пара кілька разів розходилася і знову сходилася. Однак у травні 2023 року Верба повідомила, що вони остаточно розійшлися.
У листопаді того ж року блогерка розповіла, що заручилася з чоловіком на ім’я Костянтин.
У червні 2024 року Юлія повідомила підписникам, що чекає на дитину. Під час масштабної вечірки з нагоди гендер-паті стало відомо, що у пари буде дівчинка.
Народжувала блогерка у Львівському перинатальному центрі. За кілька днів до попередньої дати пологів її госпіталізували через підвищений тиск.
Лікарі спробували стимулювати пологи, але зрештою ухвалили рішення провести кесарів розтин.
Донька Верби з’явилася на світ 18 вересня. Майже одразу після народження блогерка показала обличчя малечі та опублікувала в мережі кадри з виписки з пологового будинку.