"Я ледь серце не вирвала": однорічна донька блогерки Верби серйозно травмувалася

За словами блогерки, інцидент стався під час прогулянки: однорічна дівчинка впала з каруселі.

На жаль, падіння не минуло без наслідків - малеча зазнала травми.

Юлія відразу звернулася по допомогу до медиків. Лікарі провели рентгенівське обстеження, яке показало тріщину в носі у дитини.

Верба зізналася, що дуже злякалася через те, що сталося з донькою. За її словами, їй було боляче бачити, як страждає дитина.

Донька Юлії Верби впала з каруселі і серйозно травмувалася (скріншот)

Втім, лікарі заспокоїли її та пояснили, що травма не є небезпечною і має загоїтися самостійно.

"Я ледь серце не вирвала з себе… Розочка впала з каруселі. Є тріщина в носі… Але лікарі сказали, що все добре, само має загоїтися", - поділилась дівчина.

