"Я едва сердце не вырвала": годовалая дочь блогерши Вербы серьезно травмировалась

По словам блогерши, инцидент произошел во время прогулки: годовалая девочка упала с карусели.

К сожалению, падение не прошло без последствий - малышка получила травмы.

Юлия сразу обратилась за помощью к медикам. Врачи провели рентгеновское обследование, которое показало трещину в носу у ребенка.

Верба призналась, что очень испугалась из-за того, что произошло с дочкой. По ее словам, ей было больно видеть, как страдает ребенок.

Дочь Юлии Вербы упала с карусели и серьезно травмировалась (скриншот)

Впрочем, врачи успокоили ее и объяснили, что травма не опасна и должна зажить самостоятельно.

"Я едва сердце не вырвала из себя... Розочка упала с карусели. Есть трещина в носу... Но врачи сказали, что все хорошо, само должно зажить", - поделилась девушка.

