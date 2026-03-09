"Я едва сердце не вырвала": годовалая дочь блогерши Вербы серьезно травмировалась

Муж Юлии также поделился фото, на котором жена со слезами на глазах держит на руках дочь.
Сама же она призналась, что никогда раньше не переживала настолько тяжелых эмоций.
Что известно о личной жизни Вербы
Долгое время блогер находилась в отношениях с блогером Денисом Притулой. Он часто радовал ее дорогими подарками, в частности большими букетами роз и брендовыми украшениями.
Их отношения были непростыми: пара несколько раз расходилась и снова сходилась. Однако в мае 2023 года Верба сообщила, что они окончательно разошлись.
В ноябре того же года блогерша рассказала, что обручилась с мужчиной по имени Константин.
В июне 2024 года Юлия сообщила подписчикам, что ждет ребенка. Во время масштабной вечеринки по случаю гендер-пати стало известно, что у пары будет девочка.
Рожала блогерша во Львовском перинатальном центре. За несколько дней до предварительной даты родов ее госпитализировали из-за повышенного давления.
Врачи попытались стимулировать роды, но в итоге приняли решение провести кесарево сечение.
Дочь Вербы появилась на свет 18 сентября. Почти сразу после рождения блогерша показала лицо малышки и опубликовала в сети кадры с выписки из роддома.