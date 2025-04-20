"Хворе суспільство". Вербу захейтили за "лук" для церкви: блогерка не стала мовчати

Блогерка-мільйонниця Юля Верба, яка у вересні 2024 року вперше стала мамою, нарвалася на критику через відео, на якому її зняли біля церкви. Мережа не оцінила вбрання дівчини, а також стала обговорювати її фігуру.

Що юзери кажуть про Вербу та як на увесь хейт реагує сама блогерка, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

За що захейтили Вербу

Так, 20 квітня блогерку з її обранцем помітили біля церкви. Юля йшла святити паски, для Великодня вона обрала білий костюм. Верба несла святковий кошик, а її коханий тримав на руках їхню доньку Розу.

Під відео з'явилося чимало коментарів. Ролик швидко став "вірусним" та "розлетівся" мережею. А юзери почали критикувати "лук" Верби та навіть те, що вона нібито "не так" йшла - на кадрах можна помітити, що дівчина трохи кульгає.

Окрім цього, хейтери активно обговорюють фігуру Юлі. Не обійшлося без іронічних жартів про вагу Верби. Коментатори пишуть:

"Боже. Ну ви ж публічною особою вважаєтесь - який приклад подаєте в маси. Ні прикритої голови, ні спідниці - традиційності 0.0% Білий наряд чайки і в обліпон все"

"Щось вона ледве чалапає"

"Де ті її 59 кілограмів"

"О, і не така вже і худенька, як на своїх відео"

"Щось Верба не така вже й струнка, і так нарядитися на велике свято. Де ж жіночність? Де повага до цього свята?".

Втім, в коментарях знайшлися й ті, хто захистив Вербу та присоромив хейтерів. Такі користувачі пишуть:

"Які люди в коментарях заздрісні. Просто йшла людина, а її вже брудом полили"

"Дуже гарна дівчина! Фігура неймовірна, костюм личить. А всі, хто пише погане і засуджує, то це величезний гріх на душу. Не вам судити, хто як одягається і хто яку має фігуру! За собою слідкуйте"

"А навіщо ви це виклали? Для хайпу? Вона вас знімала таємно і викладала кудись?"

"Мені огидно від коментарів, і страшно що я живу в такому нікчемному суспільстві"

"Люди, які справді поважають інших і себе, ніколи не напишуть щось погане, і не будуть засуджувати за зовнішній вигляд людину, яку навіть не знають особисто (її тіло, її життя, вдягається як хоче)".

Юля Верба нарвалася на критику (фото: instagram.com/verbaaa)

Реакція Верби

Сама блогерка теж побачила відео, яке зняли, поки вона не бачила. Верба відповіла на хейт та зазначила, що це вперше, коли коментарі її дійсно зачепили.

"Хтось нас зняв. Ну ясно, що там вже мільйон переглядів і сотні коментарів. Ну і звичайно всі мене зас*рають. Всі. Мою ходу, що я поправилась і мій одяг... Люди такі безтактні.. Мені перший раз стало не приємно на хейт. В мене зараз дуже сильний гормональний збій, немає критичних, почало висипати, я пухну просто ніби від повітря. В понеділок знову йду до лікаря. Це після пологів так", - зізналася Юля.

"І, чесно, так обідно це читати. Особливо після того, як я купу місяців тримала збалансоване харчування і купу спортивних занять. Хода, бо ми спішили і мене нагризло взуття. А вдягнулась я завідверто, на думку коментарів. Ну вибачте, що вибрала, то і вдягнула", - додала вона.

За словами Верби, людям ніби сподобалося те, що нині вона набрала вагу та виглядає не так, як на фото в соцмережах. Блогерка обурена коментарями й зазначає, що автори відео просто вирішили "хайпонути" на її імені, адже відео зібрало чимало переглядів та коментарів.

"Це не те, що стосується релігії. Це наше тупе хворе суспільство . 80% неадекватів. 20% нормальних, ерудованих, свідомих людей. Тут не йдеться про те, що я не сприймаю хейт. Я його 8 років вже сприймаю і пру далі. Тут просто маразм чесно. За спідницю, хустку. За вагу. За ходу", - написала Верба.