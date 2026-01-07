"Я - корінь зла". Карпова розкрила, яким був психологічний тиск на "Хіт FM"

Колишня ведуча "Хеппі Ранок" на "Хіт FM" Юлія Карпова пролила світло на своє гучне звільнення. Вона згадала, як поза ефіром її просили менше говорити про війну та не дратувати згадками про чоловіка-ветерана.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Карпової в Instagram.
Вона зазначила, що психологічний тиск з боку компанії був не протягом усіх десяти років роботи, а саме в останні півтора року. Замість обговорення професійних якостей на її адресу звучали звинувачення особистого характеру.
"Обговорювали не мої професійні якості чи результати роботи, а те, що я "корінь зла, агресивна, неправильна, маю тільки свою думку і вчу всіх жити, у мене важкий характер, зі мною не хоче працювати ніхто в компанії, мене всі уникають, я створюю токсичну і напружену атмосферу, саме через мене ніхто не хоче працювати з колективом", - поділилася вона.
Юлія пояснила, що так звану токсичність їй закидали у ситуаціях, коли вона ставала на захист колег.
"Особливий апогей стався, коли після корпоративу сталась розмова, що я була "недостатньо весела, сиділа з сумним лицем, не спілкувалась із присутніми, а тільки з тими, хто поруч". Думала, що була на корпоративі, а насправді на оглядинах", - розповіла вона.
Робота в таких умовах зрештою призвела до психологічних проблем, про що керівництво було поінформовано.
"Близько року я на антидепресантах та транквілізаторах. Під час звільнення почула фразу: "Тобі треба просто пів року відпочити". Ні. Мені тепер треба відновити здоровʼя та поступово зійти з ліків. Оскільки це тривале лікування навіть забороняє планувати вагітність", - поділилася вона.
За словами Карпової, в компанії є люди, яких також "довели" до такого стану. Вона також пояснила, що розмови про "обережніше" та "тихіше" щодо тем війни велися поза ефіром, в кабінетах.
"Про те, аби менше говорила про війну, не дратувала постійними згадками про чоловіка-ветерана, ще й зі званням Героя України, оскільки це дратує тих, хто не мобілізувався і не служить, а всі стомились від війни", - розповіла Юлія.
Заява ексведучої з'явилася після того, як маркетинг-директорка Tavr Media, якому належить радіо, Оксана Шавель назвала "нерелевантними" розмови про психологічний тиск. У коментарі "Детектор медіа" вона зазначила, що у ранковому шоу є обов'язковими дисципліна та командна робота.
"Як дуже талановита та творча людина, навряд чи вона могла б понад 10 років знаходитись під психологічним тиском. Тому тут складно зрозуміти, що колега мала на увазі", - зазначила вона.
Також вона додала, що для компанії є пріоритетною підтримка Сил оборони, а Карпова завершила роботу на "Хіт FM" 24 грудня 2025 року. Наразі там готують оновлений формат ранкового шоу.
