"Я - корінь зла". Карпова розкрила, яким був психологічний тиск на "Хіт FM"

Що сказала Карпова про психологічний тиск та його наслідки

Вона зазначила, що психологічний тиск з боку компанії був не протягом усіх десяти років роботи, а саме в останні півтора року. Замість обговорення професійних якостей на її адресу звучали звинувачення особистого характеру.

"Обговорювали не мої професійні якості чи результати роботи, а те, що я "корінь зла, агресивна, неправильна, маю тільки свою думку і вчу всіх жити, у мене важкий характер, зі мною не хоче працювати ніхто в компанії, мене всі уникають, я створюю токсичну і напружену атмосферу, саме через мене ніхто не хоче працювати з колективом", - поділилася вона.

Карпова про звільнення з "Хіт FM" (фото: instagram.com/y.karpova)

Юлія пояснила, що так звану токсичність їй закидали у ситуаціях, коли вона ставала на захист колег.

"Особливий апогей стався, коли після корпоративу сталась розмова, що я була "недостатньо весела, сиділа з сумним лицем, не спілкувалась із присутніми, а тільки з тими, хто поруч". Думала, що була на корпоративі, а насправді на оглядинах", - розповіла вона.

Карпову звинувачували у токсичності (instagram.com/y.karpova)

Робота в таких умовах зрештою призвела до психологічних проблем, про що керівництво було поінформовано.

"Близько року я на антидепресантах та транквілізаторах. Під час звільнення почула фразу: "Тобі треба просто пів року відпочити". Ні. Мені тепер треба відновити здоровʼя та поступово зійти з ліків. Оскільки це тривале лікування навіть забороняє планувати вагітність", - поділилася вона.

За словами Карпової, в компанії є люди, яких також "довели" до такого стану. Вона також пояснила, що розмови про "обережніше" та "тихіше" щодо тем війни велися поза ефіром, в кабінетах.

"Про те, аби менше говорила про війну, не дратувала постійними згадками про чоловіка-ветерана, ще й зі званням Героя України, оскільки це дратує тих, хто не мобілізувався і не служить, а всі стомились від війни", - розповіла Юлія.

Карпова про звільнення з "Хеппі Ранок" (фото: instagram.com/y.karpova)

Що сказали про звільнення Карпової на "Хіт FM"

Заява ексведучої з'явилася після того, як маркетинг-директорка Tavr Media, якому належить радіо, Оксана Шавель назвала "нерелевантними" розмови про психологічний тиск. У коментарі "Детектор медіа" вона зазначила, що у ранковому шоу є обов'язковими дисципліна та командна робота.

"Як дуже талановита та творча людина, навряд чи вона могла б понад 10 років знаходитись під психологічним тиском. Тому тут складно зрозуміти, що колега мала на увазі", - зазначила вона.

Також вона додала, що для компанії є пріоритетною підтримка Сил оборони, а Карпова завершила роботу на "Хіт FM" 24 грудня 2025 року. Наразі там готують оновлений формат ранкового шоу.

Юлія Карпова на "Хіт FM" (фото: instagram.com/y.karpova)