Юлія Карпова пішла з "Хіт FM" і заявила про тиск: "Про війну - обережніше"

Радіоведуча Юлія Карпова, яка понад десять років була незмінним голосом ранкового шоу "Хеппі Ранок" на радіо "Хіт FM", оголосила про своє звільнення. Однією з причин такого кроку, за словами журналістки, став психологічний тиск через її позицію щодо війни та вшанування Героїв України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Карпової в Threads .

Чому Карпова пішла "Хіт FM"

4 січня Юлія розповіла, що її ефірна історія на популярній радіостанції добігла кінця. У своєму пості вона натякнула, що професіоналізм на станції почали міряти "зручністю", а її активна позиція щодо реалій війни викликала дискомфорт у менеджменту.

"Мій ефір на "Хіт FM" завершено. Можна роками працювати професійно і водночас бути незручною для системи. Про війну - обережніше. Про Героя України - тихіше. Бо це "дратує", "втомлює", і я "занадто сильно ним пишаюся". Про власний стан, до якого доводить психологічний тиск, - ну так буває у всіх. Рішення, скажімо так, робоче. Але не людяне. Коли професіоналізм міряють зручністю, чесність стає проблемою", - написала радіоведуча.

Вона додала, що далі планує рухатися "без заборон і без глушіння реальності, щоб чесність мала значення".

Ведуча Карпова пішла з радіо (фото: instagram.com/y.karpova)

Реакція українців на рішення Карпової

Під дописом розгорнулася жвава дискусія. Один із користувачів став на захист радіостанції, зазначивши, що з початку повномасштабної війни холдинг активно підтримує Україну - через ефіри, соціальну рекламу, збори коштів і волонтерські ініціативи.

На що Карпова відповіла: "Так, звісно. Але я про свій особистий досвід".

Однак більшість слухачів висловили розчарування через її вихід з ефіру:

"Без вас тепер немає сенсу слухати Хіт FM"

"Дуже шкода! Але будь-яке завершення - це і новий старт! Хай щастить!

"Шкода. Тепер "Хеппі Ранок" не слухатиму. А ще так тішилась, що ви з Ромою були єдиними ранковими ведучими, хто щиро подобався та не дратував ідіотськими жартами. Знаю точно, що знайдете інше заняття, ще краще та прибутковіше. Бажаю удачі!"

"Можна не вмикати тепер. Бісить, що війну і дотичних система витискає. Сама це відчуваю. Цю незручність"

"Пані Карпова, ваші слухачі та прихильники будуть слідувати за вами, куди б вас не привела ваша професійна стежка. Важко уявити будь-яку іншу людину, яка була б настільки на своєму місці, як ви. Але життя бентежне. Бажаю вам подальших творчих, професійних та особистих успіхів. Дякую за щасливі ранки".

Хто така Юлія Карпова

Юлія Карпова - одна з найбільш впізнаваних радіоведучих України.

Більшу частину своєї професійної кар'єри (понад 10 років) вона присвятила радіостанції "Хіт FM", де разом із Леонідом Сенкевичем, Микитою Шевчуком, Романом Мельником та іншими колегами (у різний час) вела шоу "Хеппі Ранок".

При цьому її робота не обмежувалася лише мікрофоном: вона брала участь у виїзних ефірах, зйомках бекстейджу тощо.

Карпова з чоловіком (фото: instagram.com/y.karpova)

Карпова також вона відома як волонтерка та засновниця фонду "Юлині бабусі".

Юлія перебуває у стосунках із військовим, майором ЗСУ, Героєм України Сергієм Пономаренком. Сергій - командир танкової роти, який відзначився у боях під Ізюмом. Юлія часто з гордістю публічно розповідає про свого обранця, що, судячи з її посту, могло стати однією з точок напруження в робочому колективі.

Що відомо про "Хіт FM"

"Хіт FM" входить до складу найбільшого радіохолдингу України TAVR Media (разом із Radio ROKS, KISS FM, Radio Relax та іншими), яким володіє засновник фестивалю "Таврійські ігри" Микола Баграєв.

Станція розпочала своє мовлення у 1999 році і є багаторічним лідером за охопленням аудиторії в країні. З початку повномасштабного вторгнення холдинг та його працівники активно беруть участь у зборах на потреби ЗСУ, а також долучаються до різноманітних соціальних ініціатив, інформаційних кампаній і благодійних акцій.

Поки що керівництво "Хіт FM" офіційно не коментувало припинення співпраці з Юлією Карповою.