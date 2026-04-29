"Я ж не депутат". Зірка "Парочки слідчих" зізнався, як ставиться до мобілізації

Що сказав Октябрський про мобілізацію та бронь

Під час розмови актор поділився своєю заповітною мрією - завершення війни. Він наголосив, що хоче подорожувати Україною, адже раніше не мав такої нагоди.

"Я дуже хочу, щоб закінчилася війна, перестали гинути люди і ми мали змогу спокійно пересуватися по Україні. Бо я навіть за все своє життя жодного разу не був в Карпатах. Не подорожував Україною", - зазначив він.

Актор мріє побувати в Карпатах, центральній та західній частинах України, а також знову повернутися в Крим.

Наразі Костянтин не має бронювання від мобілізації, тому усвідомлює, що може отримати повістку у будь-який момент.

"Не дають поки. Ну, типу буде, будемо говорити. Буду йти", - сказав він.

Актор дав зрозуміти, що спокійно ставиться до можливості бути мобілізованим, оскільки не вважає себе недоторканим.

"Ну, а що я якийсь особливий чи недоторканий? Я ж не депутат", - сміючись додав він.



Хто такий Костянтин Октябрський

Український актор театру і кіно значну частину юності провів у Дніпрі. Там він навчався в театрально-художньому коледжі. Творчий шлях розпочинав на регіональному телебаченні.

З 2010 року почав зніматися в кіно та телесеріалах. У 2014-му став ведучим телепроєкту "Орел і Решка. Шопінг".

Костянтин відомий за серіалами "Кріпосна", "Перші ластівки", "Шпиталь", "Парочка слідчих", "Встигнути до 30" та іншими.

Нещодавно оголосив про розлучення з дружиною Самірою після понад 10 років спільного життя. У пари є двоє синів - Роберт та Матвій.