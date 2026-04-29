"Я же не депутат". Звезда "Парочки слідчих" признался, как относится к мобилизации

Что сказал Октябрьский о мобилизации и броне

Во время разговора актер поделился своей заветной мечтой - завершение войны. Он отметил, что хочет путешествовать по Украине, ведь раньше не имел такой возможности.

"Я очень хочу, чтобы закончилась война, перестали гибнуть люди и мы могли спокойно передвигаться по Украине. Потому что я даже за всю свою жизнь ни разу не был в Карпатах. Не путешествовал по Украине", - отметил он.

Актер мечтает побывать в Карпатах, центральной и западной частях Украины, а также снова вернуться в Крым.

Сейчас Константин не имеет бронирования от мобилизации, поэтому осознает, что может получить повестку в любой момент.

"Не дают пока. Ну, типа будет, будем говорить. Буду идти", - сказал он.

Актер дал понять, что спокойно относится к возможности быть мобилизованным, поскольку не считает себя неприкасаемым.

"Ну, а что я какой-то особенный или неприкасаемый? Я же не депутат", - смеясь добавил он.



Кто такой Константин Октябрьский

Украинский актер театра и кино значительную часть юности провел в Днепре. Там он учился в театрально-художественном колледже. Творческий путь начинал на региональном телевидении.

С 2010 года начал сниматься в кино и телесериалах. В 2014-м стал ведущим телепроекта "Орел і Решка. Шопінг".

Константин известен по сериалам "Кріпосна", "Перші ластівки", "Шпиталь", "Парочка слідчих", "Встигнути до 30" и другим.

Недавно объявил о разводе с женой Самирой после более 10 лет совместной жизни. У пары есть двое сыновей - Роберт и Матвей.