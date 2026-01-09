"Я не буду бігати за Усиком". Вордлі визначився з власним чемпіонським шляхом

Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі британець Фабіо Вордлі прокоментував поточну ситуацію в дивізіоні. Зокрема можливі поєдинки, де на кону стоятимуть чемпіонські пояси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social .

"Я чемпіон сам по собі"

За словами Вордлі, він розуміє, чому Усик рухається в напрямку бою з екс-чемпіоном світу зі США Деонтеєм Вайлдером, однак не вважає, що його власна кар'єра залежить від цього протистояння.

Британський боксер визнав, що певне розчарування все ж є, адже саме він міг би стати наступним суперником українця.

"Так, це прикро, бо це міг бути я. Але моя кар'єра не починається і не закінчується Олександром Усиком. Я не збираюся переслідувати його і благати про бій", - зазначив Вордлі.

Він наголосив, що має статус чемпіона світу і здатен самостійно визначати подальший шлях.

"Я – чемпіон світу сам по собі й можу диктувати, з ким і коли битися", - додав боксер.

"Хочу знати, що дійшов до межі"

За словами Вордлі, для нього важливо залишити по собі сильну боксерську спадщину.

"Річ не тільки в грошах. Йдеться про кар'єру, про список імен, з якими ти виходив у ринг. Які це були бої, чи були вони незабутніми", - пояснив чемпіон WBO.

Британець наголосив, що дивиться на бокс у довгостроковій перспективі й хоче бути задоволеним власним шляхом після завершення виступів.

"Коли мені буде 40, 50 або 60 років, я хочу озирнутися назад і знати, що перевірив себе на максимум, не уникав найкращих боїв і не боявся викликів", - заявив 31-річний боксер.

Вордлі підсумував, що його поєдинки – це завжди справжня перевірка характеру, а не "м'які" бої заради статистики.

Вордлі проти Паркера (фото: instagram.com/daznboxing)

Як Вордлі став чемпіоном

Нагадаємо, у жовтні минулого року Вордлі здобув тимчасовий титул WBO, перемігши новозеландця Джозефа Паркера. Згодом британець був підвищений до статусу повноцінного чемпіона, після того як Олександр Усик відмовився від пояса WBO.

Чемпіон сподівається, що його перший захист титулу відбудеться вже в квітні або травні. Станом на зараз – найбільш вірогідним суперником є 42-річний ветеран Дерек Чісора. Цей британський боксер двічі в кар'єрі бився за титули, але так і не здобув жодного.

Зазначимо, що раніше серед ймовірних суперників Вордлі в чемпіонському поєдинку називали двох інших британців – Ентоні Джошуа та Мозеса Ітауму.