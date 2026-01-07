ua en ru
"Буде цікавий поєдинок". Вордлі назвав несподіваного суперника в першому захисті титулу WBO

Середа 07 січня 2026 10:56
UA EN RU
"Буде цікавий поєдинок". Вордлі назвав несподіваного суперника в першому захисті титулу WBO Фото: Вордлі проти Паркера (instagram.com/daznboxing)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі британець Фабіо Вордлі поділився планами щодо свого наступного поєдинку та можливого суперника в ньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports Boxing.

"Тепер уже полюють на мене"

Британець зізнався, що після отримання титулу повноцінного чемпіона відчуває зміну ролей у надважкій вазі.

"Протягом усієї кар'єри саме я був тим, хто наздоганяв – полював за чемпіонами та великими досягненнями. Тепер титул у мене, і, думаю, стало простіше, я можу трохи розслабитися. Тепер уже полюють на мене, тож у певному сенсі я можу обирати", - зазначив боксер.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Вордлі здобув тимчасовий титул WBO, перемігши новозеландця Джозефа Паркера. Згодом британець був підвищений до статусу повноцінного чемпіона, після того як Олександр Усик відмовився від пояса WBO.

Перший захист та можливий суперник

Чемпіон сподівається, що його перший захист титулу відбудеться вже найближчим часом.

"Сподіваюся, це станеться скоро – можливо, у квітні або травні", - говорить Вордлі.

Чемпіон не виключив, що його суперником може стати співвітчизник Дерек Чісора, який двічі в кар'єрі бився за титули, але так і не здобув жодного.

"Зараз він сам у погоні. У нього 49 боїв, і він хоче красиво завершити кар'єру, дійшовши до цифри 50. Бій за світовий титул – мабуть, найкращий спосіб це зробити. Тому поки що ми ведемо загальні обговорення. Я знаю, що людям був би цікавий цей поєдинок", – впевнений Вордлі.

Що відомо про переговори

Про те, що Чисора претендує на титульний бій з Вордлі, промоутер обох боксерів Френк Воррен, говорив ще у грудні.

42-річний ветеран мав битися 13 грудня проти Ділліана Вайта, однак цей бій скасували. Свій останній поєдинок Дерек провів у лютому 2025 року, коли відправив у нокаут Отто Валліна.

Чісора за кар'єру зазнав 13 поразок. Зокрема, поступився Олександру Усику в жовтні 2020 року.

Остаточне рішення щодо наступного поєдинку має бути ухвалене найближчим часом.

Зазначимо, що раніше серед ймовірних суперників Вордлі в чемпіонському поєдинку називали двох інших британців – Ентоні Джошуа та Мозеса Ітауму.

Раніше ми писали, що Деонтей Вайлдер розповів, коли очікувати бій проти Олександра Усика.

Також дізнайтеся, хто очолив оновлений список IBF і претендує на титул Усика.

