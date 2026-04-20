Взяв пенальті та виграв лісабонське дербі: дивіться, як Трубін творив дива у воротах "Бенфіки"

Фінальний свисток у лісабонському дербі зафіксував неймовірну перемогу "Бенфіки" над "Спортінгом". Вона стала можливою завдяки холоднокровності українського голкіпера Анатолія Трубіна. Цей успіх дозволив підопічним Жозе Моурінью обійти принципового суперника у турнірній таблиці та продовжити боротьбу за чемпіонство.

Рятівний сейв у дебюті

Початок лісабонського дербі на арені "Спортінга" затримали на 20 хвилин через запізнення автобуса "Бенфіки". В самій грі справжня спека почалася на 19-й хвилині. Арбітр призначив пенальті у ворота гостей, а виконувати удар взявся нападник "левів" Луїс Суарес.

Трубін блискуче прочитав намір суперника і у стрибку відбив м'яч, залишивши ворота недоторканими. Загалом за гру наш воротар здійснив п'ять сейвів, ставши справжньою "стіною" для атак "Спортінга".

Розв'язка у компенсований час

Після сейву Трубіна ініціативу перехопили "орли". Вже на 27-й хвилині норвежець Андреас Шельдеруп реалізував одинадцятиметровий у відповідь, вивівши команду Жозе Моурінью вперед.

Попри те, що у другому таймі японцю Моріті вдалося пробити Трубіна та зрівняти рахунок, останнє слово було за "Бенфікою". На 90+3-й хвилині Рафа Сілва скористався метушнею у штрафному майданчику господарів і вбив м'яч у сітку, подарувавши "орлам" стратегічну перемогу – 2:1.

Зазначимо, що інший українець "Бенфіки" Георгій Судаков провів весь матч на лаві запасних.

Турнірне значення перемоги

Завдяки цьому успіху "Бенфіка" обійшла "Спортінг" і піднялася на друге місце в таблиці. Відставання від лідера чемпіонату "Порту" складає чотири очки.

Топ-3 чемпіонату Португалії:

"Порту" – 76 очок "Бенфіка" – 72 "Спортінг" – 71

До завершення чемпіонату лишилось чотири матчі. Наступну гру "Бенфіка" проведе проти "Морейренсе" (9-те місце) в суботу, 25 квітня.