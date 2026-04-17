Нова зірка Ередивізі: "Утрехт" пішов на радикальний крок, щоб втримати українського бомбардира

Нідерландський "Утрехт" офіційно оголосив про пролонгацію оренди українського нападника Артема Степанова. Нова домовленість представника Ередивізі з леверкузенським "Байєром" також має стратегічно важливий пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нідерландського клубу .

Деталі нової угоди

Попередній термін оренди був розрахований до літа 2026 року, проте стрімкий прогрес 18-річного українця змусив босів "Утрехта" діяти на випередження. Керівництво клубу акцентувало на важливості включення в оновлений контракт опції викупу. Це дозволить нідерландцям оформити трансфер на постійній основі та не залежати від планів "Байєра" на гравця.

Наразі Степанов розглядається тренерським штабом Рона Янса як ключовий елемент атаки у довгостроковій перспективі.

Степанов у Ередивізі

Приєднавшись до "Утрехта" в січні 2026-го, 1,92-метровий нападник миттєво адаптувався до елітного дивізіону Нідерландів.

У 11-ти поєдинках у всіх турнірах він забив 4 м'ячі та зробив 1 результативну передачу. Українець став наймолодшим гравцем Ередивізі за останні 12 років, якому вдалося відзначитися голами у трьох матчах поспіль.

Степанов у матчі чемпіонату Нідерландів (фото: fcutrecht.nl)

Що каже Артем

Сам гравець відзначає, що в Утрехті почувається "як удома", а свою результативність пояснює злагодженою роботою колективу.

"Мені тут дуже подобається. Я радий, що почав забивати більше, хоча цими голами значною мірою завдячую команді. Ми зробимо все, щоб добре завершити сезон і через плей-офф потрапити до європейських турнірів", - зазначив українець.

На даний момент "Утрехт" веде активну боротьбу за зону єврокубків, посідаючи 7-му сходинку в турнірній таблиці.

Хто такий Артем Степанов

Народився в Луцьку 10 серпня 2007 року. Займався в академії донецького "Шахтаря". 1 серпня 2022 року приєднався до "Байєра", де став грати за команду U-17. У січні 2024-го уклав угоду з "фармацевтами", термін дії якої розрахований до 30 червня 2027 року.

За "Байєр" U-17 загалом провів 47 матчів, у яких забив 27 голів та віддав 6 результативних передач. У команді 19-річних – забив 21 гол в 24-х поєдинках. Крім того, провів за "фармацевтів" 4 гри в Юнацькій лізі УЄФА, відзначившись голом та двома пасами.

Весною 2024-го тодішній тренер команди Хабі Алонсо став залучати юного українця до тренувань з основним складом. Влітку за наполяганням іспанського наставника Степанова офіційно включили до розширеного складу дорослого "Байєра".

А в листопаді тренер дав йому шанс в Лізі чемпіонів. Дебютувавши за "Байєр" у грі проти австрійського "Зальцбурга" в основному раунді, Степанов став наймолодшим українським футболістом у найпрестижнішому турнірі. На момент дебюту йому було 17 років, 3 місяці та 16 днів. Усього в ЛЧ був задіяний у двох поєдинках: загалом провів на полі 18 хвилин.

У липні 2025-го на правах оренди перейшов до "Нюрнберга" з другої Бундесліги. А з січня 2026-го також на орендних правах виступає в Нідерландах за "Утрехт".

Додамо, що 10 травня 2023 року форвард дебютував за збірну України U-16. Також грав за "синьо-жовті" команди 17 та 19-річних. Зараз є гравцем молодіжної збірної.